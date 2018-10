Traum vom eigenen Fotostudio erfüllt

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Ihren Traum von einem eigenen Fotostudio in Zehdenick erfüllt sich Laura Schulz. In der Berliner Straße 23 eröffnet die 29-jährige, ausgebildete Fotografin ihr Atelier am kommenden Sonnabend, 3. November, von 9 bis 14 Uhr mit Häppchen, Musik und Gesprächen.

Nach dem Besuch der Realschule Zehdenick und dem Abitur am Oberstufenzentrum in Zehdenick stand für die aus Badingen stammende junge Frau schon während der Schulzeit fest, dass sie etwas Kreatives machen möchte, auf keinen Fall aber studieren wollte. So sei es nur logisch gewesen, nach dem Abi zunächst ein Praktikum und danach eine Lehre zur Fotografin in Berlin zu machen.

Zunächst in einem älteren Studio in Friedrichshain, später in einem modernen in Steglitz lernte sie alle Facetten des vielseitigen Handwerks kennen. Nachdem sie den Gesellenbrief in der Tasche hatte, blieb sie noch in ihrem Ausbildungsbetrieb tätig, widmete sich aber schon seit 2012 freiberuflich der Porträt- und Hochzeitsfotografie in der Region. Denn sie blieb in Zehdenick wohnen, wo sie sich auch heute noch wohler fühle als in Berlin. So sei es ihr gelungen, einen großen Stamm an Kunden aufzubauen. Darauf lasse sich mit dem eigenen Studio aufbauen.

David Schulz, ein guter Freund, habe ihr das leerstehende Ladenlokal nicht nur hergerichtet, sondern auch schmackhaft gemacht, sodass sie am Ende dem Angebot nicht widerstehen konnte. Vor allem für die Porträtfotografie, für Passbilder und Bewerbungsfotos, gehe es ohne ein festes Studio eigentlich gar nicht. Auch viele Kunden bestärkten sie in dieser Meinung.

Umso leichter fiel ihr nun der große Schritt in die Selbstständigkeit, ohne Businessplan, Fördermittel und der Absicherung durch ein festes Einkommen, wie es ihr der Arbeitgeber bis zum 1. August dieses Jahres noch in Berlin bot. Vieles, was es für den Beruf an Technik braucht, habe sie bereits, sodass sich die Investitionen in Grenzen halten werden. Der Hochzeits- und Firmenfotografie wird Laura Schulz aber nicht den Rücken kehren. Das Fotostudio ist ab 5. November von Montag bis Donnerstag geöffnet, danach ist Zeit für Außentermine und Fotoshootings nach Vereinbarung.