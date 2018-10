Herrenloser Koffer sorgt vor Kaufland für Aufregung

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Ein schwarzer Koffer hat am Montagabend zu einem Polizeieinsatz in Oranienburg geführt. Die Mitarbeiter eines Geschäftes im Oranienpark hatten sich kurz vor 18 Uhr gemeldet, weil sie das Gepäckstück auf dem Parkplatz vor Kaufland gesehen hatten. Nach Auskunft von Mathias Putzalla von der Oranienburger Polizei hätten die Beamten den Koffer vorsichtig überprüft und festgestellt, dass er leer war. Er wurde von den Polizisten fachgerecht entsorgt. Zu größeren Einschränkungen im Oranienpark sei es nicht gekommen. Erst vor zwei Wochen hatte ein Gepäckstück am Oranienburger Bahnhof einen Großeinsatz ausgelöst.