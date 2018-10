Ohne Fontane geht 2019 nichts

Blick in die neue Jahres-Lektüre: Alle Autoren schreiben ehrenamtlich für das Jahrbuch. In den Letschiner Heimatstuben begutachteten sie das druckfrische Werk in neuer Optik. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow/Letschin (MOZ) Von Doris Steinkraus

Zum 26. Mal erscheint das Jahrbuch Märkisch-Oderland. Thematischer Schwerpunkt ist 2019 der 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Das Jahrbuch wurde in den Letschiner Heimatstuben vorgestellt. Fontane weilte oft in Letschin, wo sein Vater die Apotheke führte.

Natürlich kommt ein Landkreis wie Märksich-Oderland nicht am Fontane-Jubiläum vorbei. In seinem berühmtesten Werk „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ setzte der Schriftsteller vielen Orten zwischen Bad Freienwalde, Lebus und Strausberg ein literarisches Denkmal. Nicht alle Orte kamen in seiner Beurteilung gut weg. Ausgerechnet das Dorf Letschin, in dem sein Vater Louis Henry die Apotheke führte, konnte zum Beispiel kein Schloss, kein Herrenhaus und kein bedeutendes Adelsgeschlecht aufweisen. Dennoch führte Fontanes Weg durch die familiären Bande immer wieder dorthin, letztlich auch wegen permanenter Geldnot.

Der Letschiner Manfred Gill hat als Neu-Autor des Jahrbuches Fontanes Spuren im Oderbruch skizziert. „Ganz hervorragend“, schwärmte Bürgermeister Michael Böttcher. Und legte spontan fest: „Dieses Jahrbuch enthält bedeutende Letschiner Geschichte, die wir auch weitertragen müssen. Ich werde einen ganzen Klassensatz für unsere Theodor-Fontane-Schule bestellen.“ Selbst für Fontane-Kenner dürfte zudem der Beitrag von Peter Studier aus Gusow zu Fontane Überraschendes bieten. Denn erst vor einigen Jahren hat der Ortschronist im Potsdamer Landesarchiv Beweise dafür gefunden, dass der junge Fontane, der entsprechend des Wunsches und einiger Tricksereien seines Vaters auch Apotheker wurde, in Gusow eine eigene Apotheke führen wollte. Die aber versagte ihm die gräfliche Herrschaft. Unglück oder Fügung?

Das Jahrbuch bietet natürlich noch mehr als „nur“ Fontane. Es sei ein ganz besonderes, bekannte Landrat Gernot Schmidt. Denn mehrere Beiträge würden ihn ganz persönlich stark berühren. Da sei der Rückblick auf 775 Jahre seines jetzigen Heimatdorfes Werbig oder die Geschichte der Strausberger Stadtmauer, auf der er als Jugendlicher so manche Kletterpartie absolviert habe, sowie der Rückblick auf 30 Jahre politische Wende. Gernot Schmidt sprach damals als junger Meliorationsarbeiter bei den Dialog-Veranstaltungen mit mehr als 1000 Bürgern im Seelower Kulturhaus aus, was viele bewegte. Schmidt freute sich auch, dass mit dem Beitrag über den Berliner Bankier und Kunstmäzen Hugo Simon deutlich wird, welche Rolle die Provinz bis heute spielt. Auf den Spuren Simons wandelt nicht nur der Verein Schweizerhaus Seelow, sondern auch Simons Urenkel, der Uni-Professor Raffel Cardoso.

Das Almanach der Baumriesen des Landkreises dürfte ebenso seine Interessenten finden wie die Geschichte über die von Naturbeobachter Werner Weiß aus Frankfurt im Kreis entdeckten seltenen Bienenfresser. Oder die zum Teil unbekannten Kapitel der massenhaften Munitionsproduktion, die von Nazideutschland unter dem Tarn-Namen „Märkisches Walzwerk“ in Strausberg betrieben wurde. Auch die belegten und letztlich gescheiterten Versuche, nach 1945 in den Kasernen auf der Oderinsel Küstrin die Kasernierte Volkspolizei als Vorläufer der NVA zu etablieren, dürften vielen unbekannt sein.

Und all das wird in neuem Gesicht präsentiert. Zum ersten Mal führte der Findling-Verlag Werneuchen bei der Gestaltung Regie. Es gab von allen Seiten Lob.

Jahrbuch 2019, 8 Euro, in allen Tourist-Informationen und teilweise in den Buchhandlungen