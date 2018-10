Grusel-Partys und Ende der Backsaison

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) In einigen Gemeinden wurde bereits am vergangenen Wochenende zum Gruseln eingeladen. Die richtige Monster- und Geisterzeit bricht allerdings erst am Mittwoch an.

Der Krugbergverein Werbig lädt schon an diesem Dienstag zur Halloweenparty ab 17.30 Uhr auf den Anger nach Werbig ein. Auf die Kinder wartet eine Gruselwanderung. Für das leibliche Wohl aller ist gesorgt, versichern die Organisatoren.

Auch im Lindendorfer Ortsteil Dolgelin wird es schon am Dienstag gruselig. Los geht es um 17 Uhr am Gemeindehaus mit Umzug und Puppenspiel. Die Vereine und der Ortsbeirat laden ein.

In Podelzig wird ebenfalls an diesem Deinstag gefeiert. Um 16 Uhr beginnt am Dorfteich das Halloweenfest. Angekündigt sind gruslige Geschichten sowie Spiel, Spaß und Unterhaltung für alle Altersgruppen.

Dort ist der Förderverein der Feuerwehr am Mittwoch Ausrichter der Halloweenparty. Ab 15 Uhr wird in die Burg des Grauens eingeladen. Angekündigt sind Hüpfburg, Lagerfeuer, Überraschungen für die Jüngsten, Fahrten mit dem Feuerwehrauto und Kaffeetafel.

Zwei Orte weiter steigt am Mittwochabend ebenfalls ein buntes Fest. Ortsvorsteherin Brunhilt Schalau lädt ein zum Treff vor dem Dorfmuseum. Von 17 bis 22 Uhr erwartet die großen und kleinen Besucher viele Überraschungen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Heimatverein Oderaue hat es einmal mehr übernommen, eine zünftige Halloween-Party auf die Beine zu stellen. Los geht es am Mittwoch um 15 Uhr am Gemeindehaus Genschmar. Dort erwarten die Besucher Jux, Spaß, Gesottenes und Gebackenes aus der Hexenküche und ein Gruselkabinett. Für die kulinarischen Köstlichkeiten sind bitte drei Hexentaler zu entrichten. Die Organisatoren freuen sich über alle, die im Kostüm kommen. Wenn dann alle gestärkt und in Stimmung sind, können die kleinen Geister durchs Dorf ziehen.

Im Zechiner Ortsteil Buschdorf geht es am 31. Oktober nicht um Halloween. Dort steht vielmehr am Reformationstag traditionell der Abschluss der Saison in der Backscheune auf dem Programm. Um 13 Uhr öffnen die Backscheune und das Korbmachermuseum. Geboten werden im Museum Informationen zum Korbmacherhandwerk. Korbmachermeisterin Thea Müller kann viel dazu berichten und mit unzähligen Exponaten in ihrem Museum in der alten Schule Beispiel für die Vielfalt dieses Handwerks präsentieren.

In der benachbarten Backscheune wiederum können Besucher dörfliches Backen live erleben. Ingrid Pehle will die Gäste der Backscheune mit Zwiebelkuchen, Pizza, und leckerem Blechkuchen verwöhnen. Ab 14 Uhr spielt der Posaunenchor Golzow-Gorgast Musik zum Reformationstag. Auch die Bäckerei Baumgärtel wird zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Backwaren anbieten. Der Sachsendorfer Bäckermeister hatte in diesem Jahr die Betreuung des Backofens auf dem Festplatz übernommen und bot jeden Mittwoch Backwerk an.(dos)