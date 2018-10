Der Gruselfaktor ist hoch

Passende Dekoration: Floristin Iris Hanke präsentiert Windlichter für draußen in Kürbisform. Da der Sommer so lang war, seien Halloween-Artikel generell noch nicht so nachgefragt, sagt sie. © Foto: Jörn Tornow

Larissa Benz

Beeskow/Storkow (MOZ) Rund um Beeskow wird sich langsam auf Halloween eingestimmt: mit Dekoration, passendem Essen und Kürbissen. In Storkow bereitet die Feuerwehr ein Gruselhaus für alle Altersklassen vor.

Iris Hanke hält die zwei markanten Windlichter in Kürbisform in der Hand. Hinter ihr an der Theke im Beeskower Blumengeschäft „Blütenzauber“ stehen kleine Keramikkürbisse, im Laden verteilt noch weitere in verschiedenen Größen. „Wir haben dieses Jahr aber nicht ganz so viel Halloween-Dekoration wie sonst“, sagt die Floristin. Sie erklärt das mit dem langen Sommer: Die Leute würden deswegen die Herbstdekoration überspringen, auch die Herbstpflanze Erika sei längst nicht so nachgefragt wie sonst.

„Wir satteln stattdessen schon voll auf Weihnachten um“, sagt Iris Hanke. Im ersten Stock des Geschäfts lachen einem schon Nikoläuse entgegen, Glitzerkutschen und Schneemänner in vielen Farben und Formen sorgen für Weihnachtsstimmung. Sie selbst feiere mit Nachbarn in Beeskow gemeinsam Halloween: mit geschnitzten Kürbissen, Kürbissuppe und passender Dekoration.

In Storkow laufen momentan die Vorbereitungen für eine größere Veranstaltung: dem Halloweengeisterhaus bei der Feuerwehr. Wie schon in den vergangenen Jahren soll es im Gerätehaus der Feuerwehr wieder zwei Labyrinthe geben, eines für Kinder mit dem Thema Märchen und ein Grusellabyrinth für Besucher ab 18. „Da laufen dann auch echte Darsteller herum und erschrecken die Leute“, sagt Mitorganisatorin Yvonne Klose-Kittler. Sie rechnet mit 200 bis 300 Besuchern, die teilweise auch Schlange stehen müssen.

Neben den Labyrinthen wird Kinderschminken und Basteln in einer Geisterwerkstatt angeboten. Drinnen gibt es Essen und Trinken, draußen wartet ein „Friedhof“ auf die Besucher: „Dort gibt es nachgebaute Grabsteine und Särge, außerdem haben wir draußen einen Darsteller in einem umgebauten Bett“, verrät Yvonne Klose-Kittler. Dort soll auch eine Nebelmaschine und die passende Musik zum Einsatz kommen. Neu ist in diesem Jahr, dass die Storkower Nachtwächter mit als Darsteller und Geschichtenerzähler dabei sind.

Mittlerweile sei das Geisterhaus so beliebt, dass Nachfragen kommen würden, warum die Veranstaltung nicht an mehreren Abenden stattfinden kann: „Das können wir als Ehrenamtliche aber gar nicht stemmen“, sagt die Organisatorin. Seit einigen Tagen läuft der Aufbau, am Mittwoch selbst seien die knapp 30 Helfer vor allem mit Schminken und Verkleiden beschäftigt. Um für die Veranstaltung zu werben, hat die Feuerwehr für das Geisterhaus auf ihrer Facebookseite ein Video geteilt – mit großer Resonanz: Der kurze Film hat auf der Vereinsseite schon über 10 000 Aufrufe.

Auch vor dem 31. Oktober fanden in der Umgebung schon Veranstaltungen zum Thema Halloween statt: Der Beeskower Frauenladen organisierte einen Halloweennachmittag mit speziellem Essen wie Wurstmumien und Götterspeise mit Würmern und der passenden Dekoration. In Friedland erlebten Kinder im Rahmen des Ferienprogramms einen Mottotag zum Thema Halloween auf der Burg. Im Beeskower Jugendtreff Pier 13 ist heute ein großer Gruseltag von 13 bis 17 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet einen Euro.

Das Geisterhaus im Feuerwehrgerätehaus Storkow öffnet am Mittwoch von 17 bis 21 Uhr seine Türen, der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.