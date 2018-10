Fahrverbote drohen nicht

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In immer mehr deutschen Städten wird gerichtlich ein Fahrverbot für bestimmte Dieselfahrzeuge erlassen, weil die Grenzwerte für Stichstoffdioxid nicht eingehalten werden. Eisenhüttenstadt ist von solchen Maßnahmen weit entfernt.

Rund 28 000 Fahrzeuge mit Dieselantrieb sind derzeit im Landkreis Oder-Spree angemeldet, lediglich 6000 davon entsprechen der neusten Euro-6-Norm. Doch die Dieselbesitzer müssen nicht befürchten, dass sie im Landkreis in manchen Straßen nicht mehr fahren dürfen, wie das zum Beispiel spätestens ab Juli des kommenden Jahres in Berlin sein wird. Denn die Grenzwerte für das Gas Stickstoffdioxid, das bei der der Verbrennung von Diesel erzeugt wird, werden nicht überschritten.

Wobei es sichere Daten und Messergebnisse im Landkreis nur für Eisenhüttenstadt gibt. Dort steht in der Karl-Marx-Straße – allerdings etwas entfernt von der Straße – eine von insgesamt 25 stationären Messstationen, die größtenteils vom Landesumweltamt betrieben werden, und unter anderem den Stickstoffdioxid-Gehalt in der Luft messen. Eisenhüttenstadt wurde wegen seiner Industrie als Standort für eine Messstelle, die unter anderem auch den Ozongehalt und die Feinstaubbelastung ermittelt, ausgesucht.

Zumindest für die Stickstoffdioxid-Belastung in Eisenhüttenstadt gilt: Die Grenzwerte werden nicht überschritten. Sie werden nicht einmal ansatzweise erreicht. So besagt ein Grenzwert, dass der Mittelwert über eine Stunde von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht öfter als 18 mal im Jahr überschritten werden darf. Der höchste gemessene Einstundenmittelwert in diesem Jahr lag in Eisenhüttenstadt bei 87 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch an den anderen Messstellen im Land wurde keine Grenzwertüberschreitung ermittelt. Wobei in größeren Städten in Brandenburg der Grenzwert eher in Sichtweite gerät. Aber selbst in Frankfurt in der Leipziger Straße wird der höchste Einstundenmittelwert für dieses Jahr mit 141 Mikrogramm pro Kubikmeter angegeben.

Ein anderer Grenzwert, der vor allem bei von Gerichten verhängten Fahrverboten in Städten die entscheidende Rolle spielt, liegt bei einem Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch davon sind die Messergebnisse in Eisenhüttenstadt sehr weit entfernt. Der Jahresmittelwert in Eisenhüttenstadt liegt bei neun Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, gehört damit zu den niedrigsten Werten aller Messstellen im Land. Auch da werden in größeren Städten ganz andere Werte erreicht, die aber nicht so hoch sind, dass ein Fahrverbot drohen könnte. So wird der Jahresmittelwert für die Frankfurter Straße in Frankfurt mit 32 Mikrogramm angegeben, für die Hintergrundmessstelle in der Straße Im Sande, die nicht an einer Hauptverkehrsstraße liegt, liegt der Jahresmittelwert bei zwölf Mikrogramm.

Aber auch in Städten des Landkreises, wo es keine dauerhafte Messstelle gibt, dürfte es keine kritischen Werte geben. So hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vier Wochen lang eine Messung in Fürstenwalde vorgenommen an einer verkehrsreichen Straße. Die Auswertung ergab einen Wert von 23,5 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Die Diskussion um Fahrverbote scheint der Beliebtheit des Diesels im Landkreis keinen Abbruch zu tun. Zu Beginn des Jahres waren 28 607 Dieselfahrzeuge angemeldet, 751 mehr als 2016 zuvor. Vor allem der Bestand an Euro-6-Diesel-Fahrzeugen stieg um 2121 auf 6057.