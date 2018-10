Ortsteile haben schlechte Karten

Sabine Rakitin

Bernau Keine guten Karten haben die Bernauer Ortsteile in der Diskussion zur Haushaltsplanung 2019. Ob Birkholz oder Waldfrieden - die Investitionswünsche, die die Ortsbeiräte für das kommende Jahr haben, fandenin der jüngsten Stadtverordnetenversammlung kaum Gehör.

Dieter Geldschläger, der Ortsvorsteher von Birkholz, hat nur einen Sachantrag: „die Aufnahme der Planungsarbeiten zur etappenweisen Rekonstruktion der ‚Hinteren’ Birkholzer Dorfstraße - erstens in den Nachtragshaushalt 2018 und zweitens in die fortlaufenden Haushaltsplanungen bis 2021“. Für die Sanierung dieses Teils der Dorfstraße, der an der Kita und am Dorfgemeinschaftshaus vorbeiführt, machen er und die Mitglieder des Ortsbeirates sich schon seit Jahren stark, bislang allerdings ohne Erfolg. Die Anlieger hatten den Ausbau abgelehnt, weil sie die hohen Beiträge fürchteten. Die Stadtverwaltung beharrte nämlich darauf, dass es sich um eine Anliegerstraße handelt. Und eine solche unterliegt dem Straßenbaubeitragsrecht. Mit anderen Worten: Bei Erneuerung, Erweiterung oder Verbesserung der Straße wären die Anlieger zu einem hohen Prozentsatz an den Kosten beteiligt worden.worden. Sie und der Ortsbeirat wollten deshalb, dass die Birkholzer Dorfstraße insgesamt als Hauptverkehrsstraße klassifiziert wird. Dass hätte die Beiträge für die betroffenen Bürger erheblich gesenkt.

Die Situation sei nicht mehr erträglich, leitete Ortsvorsteher Geldschläger in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung seinen Vortrag ein. Bei Regen würden sich in der hinteren Dorfstraße Pfützen mit dem Ausmaß kleiner Seen bilden. Bei Trockenheit entstehe eine gesundheitsgefährdende Staubbelastung, insbesondere für die Kinder auf dem Spielplatz, argumentierte er. Um die Forderung, das Ausbauvorhaben in die Haushaltsplanung aufzunehmen, zu unterstreichen, hatte er eine Unterschriftenliste dabei, auf der nicht nur die betroffenen 28 Anlieger der hinteren Dorfstraße, sondern insgesamt 157 Bürger des Ortes unterzeichnet hatten.

Doch die Ablehnung seitens der Stadtverordneten war groß. „Wer nein zum Ausbau sagt, muss die Verantwortung dafür tragen“, zeigte sich beispielsweise Josef Keil (SPD) unerbittlich. CDU-Fraktionsvize Daniel Sauer lehnte das Birkholzer Ansinnen ebenfalls ab: „Ich habe ja viel Verständnis, aber die Bürger haben sich gegen den beitragspflichtigen Ausbau entschieden“, erinnerte er. Dieter Geldschläger war außer sich: „Sie müssen entscheiden, und unsere Bürger werden Ihnen schon zeigen, wo es langgeht“, rief er in den Saal. Seine Drohung kam bei den Stadtverordneten gar nicht gut an. In namentlicher Abstimmung lehnten 21 von 31 Anwesenden den Birkholzer Antrag ab.

Kaum mehr Glück hatte Jan Bernatzky, der Ortsvorsteher von Waldfrieden, mit seinem Vorschlag, einen Walderlebnispfad als „touristische Erschließungsmaßnahme“ in Waldfrieden zu errichten. Für die Konzeption eines solchen Walderlebnispfades könne eine wissenschaftlich fundierte Seminararbeit von Zwölfklässlern des Paulus-Praetorius-Gymnasiums kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, argumentierte er. Nach Schätzung des Ortsbeirates kämen auf die Stadt dennoch Kosten von etwa 10 000 Euro im kommenden Jahr und rund 50 000 Euro in 2020 zu. Diesmal war es Bürgermeister André Stahl (Linke), der für den Wunsch aus Waldfrieden kein Verständnis hatte. „Ich finde diesen Antrag unangemessen“, sagte er klipp und klar, verwies auf das Bauhaus-Denkmal Bundesschule und das geplante Besucherzentrum dort. „Die Stadt gibt 300 000 bis 400 000 Euro in Waldfrieden für die Tourismusförderung aus“, erklärte der Rathaus-Chef. Othmar Nickel (CDU) unterstützte ihn. „Der Antrag ist nicht schlecht und grundsätzlich klug, aber nicht, das unabgestimmt mit den Fraktionen zu machen“, gab er Bernatzky mit auf den Weg. „Gehen wir besser 2020 in die Planung. Der Erlebnispfad läuft nicht weg.“