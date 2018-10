Bus statt Bahn nach Frankfurt

Annette Herold

Erkner (MOZ) Bahn-Pendler müssen dieser Tage mit Einschränkungen rechnen. Von Freitag, 4 Uhr, bis Dienstag, 1.30 Uhr, ist statt der S3 zwischen Karlshorst und Alexanderplatz Schienenersatzverkehr (Bus S3) unterwegs, wie die Bahn mitteilt.

Noch bis Freitagmorgen fallen diverse Züge der Linie RE1 zwischen Berlin-Zoo und Ostkreuz teils aus. Als Ersatz wird Fahrgästen die S-Bahn empfohlen.

Zugausfälle auf dieser Linie werden auch für Donnerstag von 8 bis 14.15 Uhr zwischen Fürstenwalde und Frankfurt angekündigt. Dann fahren Busse als Schienenersatzverkehr, wie auch jeweils nachts von Montagabend bis Donnerstagmorgen. Am 8. und 9. November und am Montag darauf, am 12. November, schließlich fällt eine Vielzahl von Zügen zwischen Erkner und Frankfurt und zurück komplett aus.

Die Bahn setzt wieder Busse ein, die allerdings länger als der reguläre Zug brauchen. Als Grund werden Bauarbeiten in Fürstenwalde angegeben.

Informationen im Internet:bauinfos.deutschebahn.com