Puschkinschule ohne Halbtagsbetreuung

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Von Daniela Windolff

Die Puschkinschule ist vorerst keine Ganztagsschule mehr. Das Staatliche Schulamt stimmte der Aussetzung der Ganztagsbetreuung zu, nachdem es die Qualität bemängelte. Eine neue Schulleiterin und engagierte Eltern kämpfen für einen Neustart der gebeutelten Grundschule.

Lehrermangel, Fluktuation der Schulleiter, hoher Krankenstand, immenser Unterrichtsausfall, chaotische Raumbedingungen und Eltern, die extra umziehen, um den Schulbezirk wechseln zu können – der Ruf der Puschkinschule in Angermünde hat die Talsohle erreicht und die Schulkonferenz verzweifelt die Notbremse gezogen.

Nach unzähligen erfolglosen Hilferufen und langen Diskussionen stellte sie beim Staatlichen Schulamt in Frankfurt den Antrag, das Ganztagsangebot aufzuheben und die Schule wieder zu einer normalen Regelschule zurückzustufen. 2008 wurde die Puschkinschule wie schon vorher die Bruhnschule als so genannte verlässliche Halbtagsgrundschule bestätigt. Die garantiert eine tägliche Betreuung aller Kinder bis 13.30 Uhr. Kostenlos für die Eltern.

An den Unterricht schlossen sich Mittagsangebot, Hausaufgaben- und Lernzeiten sowie Nachmittagsangebote in Arbeits- und Sportgemeinschaften an sowie ab 13.30 Uhr nach Bedarf eine weitere Betreuung im Hort gegen Elternbeiträge. Durch die Pflicht zur verlässlichen Betreuung der Kinder in der Schule mussten allerdings bei krankheitsbedingten Personalnotstand häufig auch Fachlehrer zur Absicherung der Betreuung der Erst- und Zweitklässler abgezogen werden, was wiederum zu Ausfall im Fachunterricht der 5. und 6. Klassen führte. Eine leidige Spirale.

„Mein Sohn hatte in der 5. Klasse 14 Tage kompletten Schulausfall“, beschreibt Schulelternsprecherin Judith Amende das Desaster. Es waren durch Langzeiterkrankungen weder genug Lehrer noch ausreichend Räume vorhanden, um dem dem Qualitätsanspruch einer Ganztagsschule mit Teilungsunterricht, individueller Lernzeit in Lerngruppen und Betreuungspflicht nachzukommen. Der Schritt zurück zur normalen Regelschule soll nun helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Sicherung eines qualitativ guten Unterrichts und Zeit verschaffen, das inhaltliche Konzept und Profil der Schule neu zu überarbeiten sowie durch eine Entschärfung der beengten Raumsituation bessere Lern- und Arbeitsbedingungen für Schüler und Lehrer zu schaffen. Es ist ein Schritt zurück als Anlauf für einen Neustart. Das Staatliche Schulamt gab der Aussetzung des Ganztagsangebotes nach einer Schulvisitation mit niederschmetternder Einschätzung statt: „...die Evaluation und Weiterentwicklung des Konzeptes fand nicht in der gewünschten Qualitätsentwicklung und -sicherung statt. Ebenso werden die personellen, sachlichen und schulorganisatorischen Bedingungen nicht mehr erfüllt“, heißt es in dem Schreiben des Schulamtes, das auch die Stadtverwaltung als Schul-träger erhalten hat.

Der Schulträger ist für das Gebäude und die Ausstattung verantwortlich. Dem Schulamt obliegt die Personalhoheit für die Lehrerstellen. Doch offenbar hat erst der drastische Griff zur Reißleine die Verantwortlichen wirklich aufgeweckt, kritisieren Schul-elternsprecherin Judith Amende und der Vorsitzende der Schulkonferenz Thomas Scholz. Sie haben sich in der Stadtverordnetenversammlung Gehör verschafft. Wilfried Belde (CDU), Vorsitzender des Bildungsausschusses, nahm sich Zeit für ein Gespräch vor Ort und sicherte Unterstützung zu. „Wir haben zu lange abgewartet.“

Seit Schuljahresbeginn hat die Puschkinschule eine neue kommissarische Schulleiterin, die dritte in zwei Jahren. Romy Suckow, die aus Prenzlau kommt, wusste um die Probleme der Grundschule und ist zuversichtlich, sie in ein gutes Fahrwasser zu bringen. „Ich habe hier sehr gute Lehrer und engagierte Eltern zur Seite, mit denen wir gemeinsam die Schule entwickeln“, sagt sie. Wichtigster Partner ist der Hort. Doch dem fehlen Platz und Personal, um das Mehr an Betreuung abzufangen.

Romy Suckow will den Schwerpunkt auf individuelle Förderung der Kinder legen und sucht engagierte Freiwillige, die als Lese- oder Lernpaten in die Schule kommen oder die Arbeitsgemeinschaften wiederbeleben.