Schwedter Pils vom Zapfhahn

Als gelungenes Werk lobte Bürgermeister Jürgen Polzehl das neue Brauwerk. Die Gasthausbrauerei von Wolf Mieczkowski und Ronald Steinke ist eröffnet worden. Vier Biersorten gibt es vom Zapfhahn, zum Selberzapfen am Stammtisch, im Glassiphon oder Fünf-Liter-Fässchen.

Schwedt hat wieder eine Gaststätte mehr, eine Erlebnisgaststätte noch dazu, die sogar ihr eigenes Bier braut und damit das Bierbrauen in die Stadt zurückholt. Das „Brauwerk“ mit zwei Schaubraukesseln im Gastraum hat am Montag mit einem kleinen Empfang für alle am Bau beteiligten Firmen, für Freunde sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eröffnet und zum ersten Mal selbstgebrautes Bier vom Hahn gezapft.

Symbolisch für alle am Bau beteiligten Firmen überreichte Bierbrauer Ronald Steinke die ersten Fünf-Liter-Fässchen mit dem Schwedter Bier an die Bauleute Tino und Steffen Käding von K & K Hochbau. Sein Partner Wolf Mieczkowski lobte Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der regionalen Baufirmen und empfahl den 100 Gästen zur Eröffnung: „Bauen Sie regional!“

In kürzester Zeit und pünktlich zum versprochenen Eröffnungstermin entstand im Garten des Hotels Altstadtquartier ein Restaurantneubau mit neuer Küche, neuem Festsaal und neuer Brauerei. Mit dem Neubau verlegte das Hotel auch seinen Haupteingang mit Rezeption von der Fabrik- in die Louis-Harlan-Straße 1, ist seither barrierefrei.

Vor allem aber bietet das Altstadtquarier seinen Hotelgästen und dem Schwedter Publikum nunmehr selbst die Möglichkeit, gepflegt zu Abend zu essen oder in geselliger Runde ein Bier zu genießen. Bisher musste das Hotel seine Gäste dazu in andere Gasthäuser schicken. Im Brauwerk gibt es deftige deutsche Küche, passend zum Bierbrauen zum Beispiel Brauwerkshaxe, Treberklöße oder Bierkutscherschnitzel. Und natürlich gibt es dazu und exklusiv nur im Brauwerk das Odertaler Helle, Schwedter Pilsener, Karthäuser Kellerbier, Raffiniertes Rotbier, Schwarz Storch Schwarzbier oder Schwedter Schloss Gold Weizenbier. Vier Sorten können gleichzeitig gezapft werden. Der halbe Liter kostet jeweils 3,70 Euro.

Sechsmal hat Ronald Steinke bis zur Eröffnung Bier gebraut, jeweils von früh um 6 Uhr bis abends kurz vor 17 Uhr. Vor der Eröffnung hat er insgesamt 4800 Liter Bier in die Lagertanks abgefüllt. Am Dienstag oder Mittwoch wird wieder gebraut. Durchs Fenster der Brauerei zur Harlanstraße hin kann man ihm dabei zusehen.

Die Einrichtung des Brauwerks erntet viel Lob bei den ersten Gästen. Gläser, Bierdeckel, Souvenir-Siphons, Fässchen – sie alle tragen das Logo des Brauwerks. Es gibt Sinnsprüche, Bilder und Flugzeugpropeller an der Wand. Die Fenster, sind mit Bilderrahmen verziert. Große Lampen, handgestrichene Fliesen, Ledersessel und Eisenträger an der Decke passen zum derzeit angesagten Industriestil. Der Clou sind zwei Stammtische aus Eichenholz mit jeweils einem Zapfhahn in der Mitte. Dort kann man in einer Runde von acht bis zehn Gästen selbst das Bier seiner Wahl zapfen und nebenbei das Einmaleins des Bierbrauens vom Ernten übers Maischen bis zum Läutern, das auf einer Tafel an der Wand erklärt wird, studieren.

Zur Eröffnung hob auch Pfarrer Matthias Kucklick das Glas und wünschte dem Gasthaus alles Gute zum Start. Wolf Mieczkowski kündigte an, dass er das Kulturprogramm „Sommer in der Stadt“ um „Winter in der Stadt“ mit Après-Ski oder Gans to go sowie Weihnachtsangebote an den Adventssonntagen erweitern will.