Frankfurt braucht dritte Oberschule

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von Thomas Gutke

Die Schülerzahl in Frankfurt wird in den nächsten Jahren deutlich steigen; die Stadt rechnet nach Vorliegen der neuen Bevölkerungsprognose mit einem Zuwachs von bis zu 20 Prozent. In den beiden Oberschulen reichen die Kapazitäten nicht mehr aus.

Das geht aus der neuen Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2018-2023 hervor, die Bildungsdezernentin Milena Manns (parteilos) und Ellen Otto vom Schulverwaltungsamt vor wenigen Tagen den Stadtverordneten vorstellten. Einen zuwanderungsbedingten Aufwärtstrend gab es demnach bereits in den vergangenen fünf Jahren. Allein an den acht städtischen Grundschulen erhöhte sich die Schülerzahl von 2174 auf 2362 – 188 Kinder mehr. Zuwächse gab es auch an den Oberschulen und den beiden freien Schulen. Eher rückläufig verlief die Entwicklung an der Sportschule, am OSZ und am Liebknecht-Gymnasium.

In den nächsten Jahren wird es jedoch in allen Altersstufen noch deutlich mehr Schüler geben als bisher. Grundlage für diese Vorhersage ist die neue Bevölkerungsprognose. Demnach steigt die Anzahl der schulpflichtigen Kinder (7-15 Jahre) bis 2023 von 4235 auf 4802, bis zum Jahr 2030 sogar auf 5200. Unabhängig von einem möglichen deutsch-polnischen Projekt werden die Aufnahmekapazitäten an den Grundschulen – bei einer Klassenstärke von dann 25 Schülern – als ausreichend eingeschätzt. Luft verschafft hier unter anderem die Grundschule Am Botanischen Garten, die künftig durchgängig drei Klassen pro Jahrgang aufnehmen wird. Platzprobleme dagegen zeichnen sich hingegen vielmehr in einigen Horten ab, darunter an der Lenné- sowie der Meko-Grundschule.

Auch am Liebknecht-Gymnasium wird es voller. Die Zahl der Schüler am einzigen frei zugänglichen Gymnasium der Stadt könnte von 839 auf 960 steigen. Um den Zuwachs aufzufangen, soll im dritten Schulhaus in der Beckmannstraße mehr Unterricht als bisher stattfinden. Am Gauß-Gymnasium und der Sportschule dürfte der Platz dagegen auch in Zukunft ausreichen.

Ganz anders gestaltet sich die Situation an den beiden Oberschulen. Für die bis 2023 prognostizierten mehr als 900 Schüler (derzeit sind es 804; im Jahr 2030 sollen es über 1000 sein) reicht der Platz nicht aus. Die Hutten-Oberschule kann auch mit dem neuen Haus 2 – dessen Bau 2019 beginnen soll – nur maximal fünf neue Klassen pro Schuljahr aufnehmen. An der Kleist-Oberschule sind es – trotz des geplanten Ergänzungsbaus – drei Klassen. Die Stadt rechnet jedoch mit einem Bedarf von bis zu zwei weiteren Klassen.

Die Lösung des Problems ist eine dritte Oberschule. Diese soll zunächst im Haus E des Oberstufenzentrums angesiedelt werden, das ab dem nächsten Jahr mit Fördermitteln saniert wird. Bis zur Fertigstellung 2021 bleibt das Containergebäude an der Hutten-Oberschule weiter in Betrieb. Perspektivisch jedoch reicht auch nach der Eröffnung einer neuen Oberschule der Platz im Haus E nicht aus. Spätestens ab 2024 braucht es zusätzliche Räume. Dafür muss dann entweder ein weiteres OSZ-Gebäude saniert oder aber ein gänzlich neuer Standort geschaffen werden, wohin die Oberschule umziehen könnte. Bevorzugt wird hier der Stadtteil West.

Die Überlegungen sind nicht neu. 2014 hatte die Stadt schon einmal für 19 000 Euro extern nach einem Standort in West suchen lassen; damals vor allem vor dem Hintergrund der Inklusion und Schülern aus den Förderschulen, die in die Oberschulen wechseln. Der Plan eines Neubaus wurde jedoch wegen fehlender Förderung bald verworfen und stattdessen die Sanierung des Hauses E auf dem OSZ-Campus angeschoben.

„Ein Oberschulstandort samt Schulsportanlage in West wäre sicherlich die ideale Lösung, weil davon auch das Gauß-Gymnasium und die Grundschule Erich Kästner profitieren würden“, erklärt Milena Manns. Allerdings ist die optimale zugleich auch die teuerste Lösung: Ein Schulneubau mit Turnhalle und Außensportanlagen kostet gut 12 Millionen Euro. „Das wäre für uns nur über entsprechende Förderprogramme zu stemmen“, sagt sie.

Mit erheblichen Schülerzuwächsen rechnet die Stadt auch an der Hansaschule, an der Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterrichtet werden. Steigen die Schülerzahlen wie zuletzt an, reichen die Räume bald nicht mehr aus. „Hier muss über eine Aufstockung des Gebäudes und eine schnelle Zwischenlösung, zum Beispiel mit einem Containerbau, nachgedacht werden“, heißt es deshalb in der Planung. Im aktuellen Haushaltsentwurf spielt das noch keine Rolle. Wie auch viele andere Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen an Schulen und Sportanlagen. Der Investitions- und Reparaturrückstau beträgt laut Stadt mindestens 67 Millionen Euro. Davon sollen laut Planung bis 2023 immerhin fast 40 Millionen Euro abgebaut werden, wenn denn Fördermittel in Höhe von 26 Millionen Euro fließen. „Das ist ein dickes Brett, aber wir sind auf einem guten Weg“, ist Milena Manns überzeugt.

Über die Schulentwicklungsplanung wird am 13. November im Bildungsausschuss weiter diskutiert. Die Stadtverordneten sollen am 6. Dezember entscheiden.