Joachimsthal unterliegt Altlüdersdorf II

Ernst Lieske

Joachimsthal Vor 100 Zuschauern verliert der FSV Schorfheide Joachimsthal sein Heimspiel gegen den SV Altlüdersdorf II mit 0:1.

Die Gäste aus Altlüdersdorf begannen furios, denn schon in der 1. Minute hatten sie eine Riesenmöglichkeit von Mistra Tchiendja, doch er verfehlte knapp das Tor. Karsten Schäfer und Christian Karstedt machten es später nicht besser, versiebten in aussichtsreicher Position. Erster Abschluss für die Gastgeber kam von Sebastian Temma, aber auch er traf das Tor nicht. Kurz danach die Möglichkeit zur Führung für die Joachimsthaler, doch der glücklos agierende Dennis Witthun konnte nach Anspiel von Benjamin Ehrlich den Ball nicht im Tor unterbringen (10.). Auch nach schönem Pass von Sebastian Temma kamDennis Witthun einen Tick zu spät (20.). Ab der 29. Minute spielte Altlüdersdorf nur noch mit zehn Mann, Alex Schade wurde nach einem rüdem Foul mit glatt Rot vom Platz geschickt. Das Spiel wurde für die Schorfheider trotzdem nicht leichter. Die besseren Chancen hatten aber die Schorfheider, ein Heber von Moritz Fedder ging knapp über das Tor. Sebastian Temma schickte wieder Dennis Witthun, doch der konnte den Ball nicht erreichen (34./38.). Statt mit ein oder zwei Toren Vorsprung für die Gastgeber ging es mit einem 0:0 zur Pause.

In diesem schnellen und intensiven Spiel begannen die Gäste den zweiten Abschnitt mit einer Möglichkeit von Romeo Foumbissie, doch er schoss knapp über den Balken (48.). Doch fünf Minuten später war Foumbissie erneut zur Stelle und markierte das 1:0. Joachimsthal wollte den Ausgleich, legte eine Schippe drauf, doch Dennes Withun scheiterte an Torwart Philip Pommerening und Dennes Giernoth traf nur den Pfosten (70.). Joachimsthal agierte glücklos, eine Serie von Ecken und die Freistöße von Kenny Seidel und Moritz Fedder brachten nichts ein. Auch Altlüdersdorf hatte Chancen, doch Lucas Correa und Karstedt waren in ihren Abschlüssen zu zögerlich. Hektik noch einmal in der Nachspielzeit, Schiedsrichter Chris Wein musste nach der Verletzung vom stürmenden Torwart Fabian Schröder die beiden Altlüdersdorfer Tchiendja und Foumbissie mit Rot und Gelb-Rot wegen deren unsportlichem Verhaltens des Feldes verweisen. Doch auch der abschließende Freistoß brachte nichts mehr ein, Joachimsthal musste die zweite Heimniederlage dieser Saison einstecken.

FSV-Trainer Dirk Matthies: „Wir haben heute nicht schlecht gespielt, doch wir müssen unsere Chancen, besonders in der ersten Halbzeit, besser nutzen, dann hätten wir heute nicht verloren.“