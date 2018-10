Erkenntnis: Tendenz steigend

Udo Plate

Strausberg (MOZ) Trotz spielerischer Überlegenheit und einem satten Chancenplus kamen die Oberliga-Fußballer des FC Strausberg daheim gegen den Brandenburger SC Süd über ein 3:3 (1:1)-Remis nicht hinaus.

Als der Dresdner Unparteiische Philipp Jacob am Sonntagnachmittag gegen 16.49 Uhr ein letztes Mal in seine Pfeife blies, blieben die ganz großen Jubelarien auf dem Fußballplatz in der Strausberger Energie-Arena aus. Alle wussten indes: Es hatten zwei junge Oberliga-Mannschaften mit der Punkteteilung beim 3:3-Endstand einen weiteren Schritt auf einem steinigen und vor allem noch sehr langen Weg absolviert. Dennoch gab es die wichtige Erkenntnis beim Gastgeber FC Strausberg, dass die Akteure nicht nur über Moral, sondern auch Kraft und Willen verfügen, um einen zweifachen Rückstand erfolgreich wegzustecken. Aber ebenso kam der neutrale Beobachter nicht umhin, zu erkennen, dass Aufwand und Ertrag in einem krassen Missverhältnis bei den Schützlingen von Übungsleiter Christof Reimann stehen.

Vom Anpfiff weg präsentierten sich die Gastgeber hellwach und konzentriert. Das galt vor allem für Anton Hohlfeld und Yannick Mastalerz, die die rechte Außenbahn umgehend mit Hochgeschwindigkeit intensiv beackerten. Der Lohn ließ nicht allzu lange auf sich warten, auch wenn Brandenburgs Oliver Spiewaks verunglückte Kopfballabwehr der Heimelf in die Karten spielte. Nutznießer Hohlfeld ließ sich nicht lange bitten und vollendete zur schnellen 1:0-Führung (6.). In der Folgezeit aber entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste tauten anschließend richtig auf und unternahmen erste Annäherungsversuche ans Strausberger Gehäuse. Ein Traumzuspiel von Sascha Guhtke nutzte Askin Yildiz zum 1:1 (21.).

Neu aufkommende Strausberger Freude verhinderte in der Folgezeit Brandenburgs Torsteher Toni Neubauer, der zwischen der 35. und 39. Minute gleich vier durchaus platzierte Schüsse reaktionsschnell entschärfte. Wie überhaupt der Süd-Torsteher, wenn es darauf ankam zur Stelle war. Was aufgrund der größeren Strausberger Spielanteile durchaus häufiger der Fall war. Und so ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Im zweiten Durchgang bestimmten die Reimann-Schützlinge das kampfbetonte Geschehen, wenngleich die Gäste jederzeit gefährlich blieben. Mit brillanter Schusstechnik platzierte Tino Istvanic den Ball an den Pfosten des Brandenburger Tores (48.) und auch Pierre Vogt jagte die Kugel aus nicht einmal sechs Metern Entfernung über den Gästekasten (49.). Die beiden vergebenen Hochkaräter rächten sich umgehend, als FC-Torsteher Marvin Jäschke eine harmlose Flanke von Daniel Hänsch eigenhändig ins Netz beförderte (53.).

Anders als noch bei den vorherigen Heimspielen, standen Strausbergs Mannschaftsteile eng beieinander und drückten umgehend wieder aufs Tempo. Mit Ruhe und Übersicht schickte der überragende Kenan Günaydin Caga Aslan vom Anstoß weg auf die Reise. Durchsetzungsstark schüttelte Aslan die beiden Innerverteidiger Lukas Kohlmann und Olivier Spiewak ab, versetzte Keeper Neubauer und vollendete zum 2:2. Anschließend übernahmen die Strausberger erneut das Kommando und kassierten dennoch den dritten Gegentreffer. Brandenburgs Kapitän Goerisch lochte einen Freistoß von Toure per Kopf ein (72.). Die Gäste schienen auf einem guten Weg. Doch dann handelte sich der eingewechselte Serafettin Kocer nach einer Schwalbe im Strausberger Strafraum Gelb/Rot ein und die Heimelf erzielte in nummerischer Überzahl durch Tino Istvanic das 3:3. Dabei blieb es angesichts der Abschlussschwäche der Platzherren bis zum Abpfiff.

„Soll ich jetzt heulen oder jubeln?“, fragte Brandenburgs Trainer Özkan Gümüs direkt nach dem Schlusspfiff von Jacob Philipp. „Nö, es war schon ein glückliches Remis. Aber wir gehen zweimal in Führung und schaffen es nicht, den Vorsprung etwas länger zu verteidigen. Nach jedem Treffer hat der innere Jubel meiner Jungs über die nötige Aufmerksamkeit die Oberhand behalten und die Strausberger Tore zwei und drei begünstigt. Das ist das wirklich Ärgerliche“, gab er sich selbst umgehend die Antwort.

Strausbergs sportlicher Leiter Holger Ohde haderte indes einmal mehr mit der Chancenverwertung seiner Elf. „Die Mannschaft hatte deutlich die Hand auf dem Spiel, erarbeitete sich mehr als ein dickes Chancenplus, aber wir belohnen uns nicht – da besteht durchaus Optimierungsbedarf“, sagte Ohde.