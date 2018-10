Überzeugender Auswärtsauftritt

Kai Beißer

Cottbus (MOZ) Von Kai Beißer

Nach dem vor allem in seiner Deutlichkeit überraschenden, dank eines überzeugenden Auftritts aber völlig verdienten 31:22 (15:12)-Auswärtssieges beim LHC Cottbus stehen die Handballer des Grünheider SV in der Oberliga Ostsee-Spree erstmals in dieser Saison mit einem ausgeglichenen Punktekonto da. Mit jetzt 9:9 Zählern und einem Toreplus von 21 sind sie bis auf Platz 5 vorgerückt.

„Die Jungs können gern auf die Tabelle schauen und sie sich von mir aus ausschneiden. Es ändert aber nichts daran, dass wir in erster Linie um denKlassenerhalt spielen. Ihnen das zu verinnerlichen, dafür sind wir da“, sagt GSV-Trainer FrankMorawetz, der nach der Partie in der Lausitz-Arena allerdings auch keineswegs mit Lob für seine Mannschaft sparte. „Es war eine fast durchgängig gute Leistung. Wir haben sehr diszipliniert gespielt, wenig Fehler gemacht.“

Die Cottbuser Mannschaft ist bekannt dafür, dass sie viel über das Tempospiel und die zweite Welle kommt. Dies ist auch unter dem neuen Trainer BozidarBursac nicht anders. Allerdings stand diesem gegen den GSV nur ein schmaler Kader mit neun Feldspielern zur Verfügung, so dass die Leistungsträger kaum Verschnaufpausen bekamen. Der überragende LHC-Spieler Nick Widera fehlte, weil er auf Hochzeitsreise war – ein Umstand, der den Gästen natürlich in die Karten spielte. Aber sie wussten diese Gelegenheit eben auch zu nutzen.

Denn in der zweiten Halbzeit ließen bei den Lausitzern aufgrund der fehlenden Wechselmöglichkeiten spürbar die Kräfte nach. Ihr Spiel hatte bei weitem nicht mehr so viel Speed, andererseits lösten es die Grünheider in der Rückwärtsbewegung jetzt auch besser. „Und wir sind unsererseits mit viel Tempo zu ein-fachen Toren gekommen“, stellte Morawetz fest. Dabei tat sich besonders Kreisläufer Matthias Henow hervor, „der hinten wie vorn eine starke Vorstellung geboten hat“. ErfolgreichsteSchützen waren Kapitän Toni Büttner, Clemens Wetzel, der nahtlos an seinen Auftritt gegen Fortuna Neubrandenburg anknüpfte, und endlich auch einmal Sebastian Ackermann. „Aber wir haben vor allem als Team funktioniert und all die Tugenden gezeigt, die für ein erfolgreiches Spiel wichtig sind.“

Stück für Stück hatten sich die Gäste abgesetzt, dabei auch von einer Zeitstrafe gegen Bursac profitiert, der sich allzu sehr über das 15. Grünheider Tor in der Schlusssekunde der ersten Halbzeit durch Wetzel echauffierte. Auf 19:13 zog der GSV davon, ab da geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr, beim 30:20 war der Vorsprung kurzzeitig sogar zweistellig.

Auf jeden Fall können die Grünheider nun etwas gelasse-ner in die nächsten beiden Heimspiele gegen punktgleicheKontrahenten gehen: Am Sonnabend, 18.30 Uhr, ist der Ludwigsfelder HC in der Löcknitzhalle zu Gast, eine Woche später der ewige Derby-Rivale MTV Altlandsberg.

Grünheider SV: Tim Reisener, Denny Alpers – Oliver-Mathis Buck 1, Matthias Henow 5, Konstantin Büttner 8, Philipp Hudewenz 1/1, Sören Klünder 1, Marcel Otto 1, Sebastian Ackermann 7, Clemens Wetzel 7, Tom Griebsch, Julian Kassler, Marcus Schwiderski

Siebenmeter: LHC Cottbus 5/3 verwandelt, GSV 2/1 – Zeitstrafen: LHC 6, GSV 4