Umkämpfte Punkteteilung

Heiko Hempel

Briesen Nach dem überraschenden 2:0-Auswärtssieg beim VfB Hohenleipisch wollte Fußball-Landesligist Blau-Weiß Briesen zu Hause nachlegen. Gegen den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg gelang das jedoch nur bedingt. Die Duelle mit den Gästen aus Südbrandenburg waren immer hart umkämpft, aber fair, mit meist knappem Ergebnis. Diesmal hieß es 1:1.

Bevor die Partie angepfiffen werden konnte, mussten beide Kontrahenten auf das Berliner Schiedsrichtergespann warten. Dieses war von der Anstoßzeit 15 Uhr ausgegangen. Nicht auszudenken, welche Geldstrafe eine der Mannschaften bekommen würde, hätte sie sich genauso auf das Spiel vorbereitet ...

Bis auf zwei Änderungen – Danilo Ballhorn für Rocco Zalenga und Björn Zickerow für Stefan Vrazilov – konnte Blau-Weiß-Trainer Ronny Pesch mit der gleichen, zuletzt so erfolgreichen Formation starten.

Den besseren Start erwischten die Gäste. Die Briesener wirkten ungeordnet und hatten Glück, dass Brieskes Philipp Jautze bei seinem zurecht annullierten Treffer in der zweiten Minute im Abseits stand. Dann war es Maik Becker, der von einem Ballhorn-Fehler im Spielaufbau profitierte, jedoch knapp verzog (9.).

Danach besannen sich aber die Gastgeber allmählich und kämpften sich in die Partie. Nach knapp einer Viertelstunde hatte Jacob Naskrenski die erste Gelegenheit, kam aber einen Schritt zu spät und traf so den Ball nicht voll (14.). Einen Fehlpass der Gäste konnte Briesens Routinier Mathias Klein dann fast nutzen, doch auch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel (19.).

In der 34. Minute dann aber die verdiente Führung für die Gastgeber: Nach einem langen Einwurf auf den kurzen Pfosten versuchte Klein vor Gäste-Keeper Andre Zerna an den Ball zu kommen. Der daraus entstandene Abpraller gelangte zu Björn Zickerow, der den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Kasten unterbrachte.

Nach dem Wechsel hatten die Gastgeber durch Klein, Naskrenski und Kevin Schübler gleich eine Dreifach-Chance, doch immer war ein Senftenberger Abwehrbein dazwischen (47.). Es entwickelte sich jetzt ein gutes Landesligaspiel, in dem die Gäste nun ihrerseits wieder mehr für die Offensive taten. Briesen-Keeper Gerard Binder klärte stark gegen Brieskes Youngster Maximilian Schurig (53.) und lenkte einen Schuss von Jautze reflexartig mit einer Hand über den Querbalken (62.).

Im Gegenzug dachte Lasse Krastel freistehend wohl etwas zu lange nach, als Klein einen Freistoß von Tino Gottschalk mit dem Kopf verlängerte. Statt sofort abzuziehen, wartete der 20-Jährige einen Tick zu lange, und der überragende Glückauf-Kapitän Robert Rietschel konnte im letzten Moment noch zur Ecke klären.

In der 70. Minute fiel dann der nicht unverdiente Ausgleich für die Gäste aus der Lausitz: Spielgestalter Michael John konnte aus der eigenen Hälfte ungehindert bis in den Briesener Strafraum spazieren. Dort wurde er zwar am Schuss gehindert, doch den Abpraller versenkte Paul Natusch im Blau-Weiß-Gehäuse.

Die letzte Viertelstunde spielten die Gastgeber dann in Überzahl, weil Jautze wegen Nachtretens die Rote Karte gesehen hatte (76.). Doch auch die personelle Überlegenheit bescherte den odervorländern nicht den zweiten Treffer. Den neun Senftenberger Feldspielern gelang es geschickt, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten.

Ronny Pesch war nach dem Spiel zumindest nicht unzufrieden: „Gegen diese spielstarke Mannschaft war es sicherlich keine Partie für Feinschmecker, aber wir haben jetzt gegen zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel vier Punkte geholt. Das ist gut für die Moral und sollte uns einen weiteren Schub geben.“