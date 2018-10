Wieder bittere Niederlage für das Schlusslicht

Kai Beißer

Storkow (MOZ) Im Heimspiel der Fußball-Landesklasse Ost kassierte der Storkower SC gegen den Tabellenzweiten FSV Lucken-walde II eine bittere 3:5-Nieder-lage. Bitter deshalb, weil die Storchenstädter schon nach 20 Sekunden in Rückstand gerieten, zur Pause 0:3, dann sogar 0:4 hinten lagen, eine Aufholjagd starteten, kurz vor dem Ausgleich – am Ende aber doch mit leeren Händen dastanden.

„Die erste Halbzeit haben wir leider verschlafen“, mussteSSC-Trainer Jochen Meyer zugeben, auch wenn das frühe 0:1 aus einem unglücklichen Press-schlag resultierte, sich der Ball von Denys Repetylo unhaltbarfür den chancenlosen StorkowerKeeper Thiemo Fey ins Tor senkte. „Und der dritte Gegen-treffer fiel aus arg abseitsverdäch-tiger Position“, merkte Meyer an.

Dessen taktische Vorgaben waren natürlich früh über den Haufen geworfen. „In unserer Situation macht es das doppeltschwer. Die Köpfe gingen nach unten, die Mannschaft hatte mächtig an dem Rückstand zu kauen.“ In der Kabine appellierte der Trainer an den Kampfgeist: „Zeigt Charakter, lasst euch nicht abschlachten.“ Und obwohl die Gäste durch Patrick Bergemann gar das 4:0 erzielten (51.), bäumte sich das Schlusslicht plötzlich auf. Binnen sieben Minuten gelangen durch Marc Ewler (66.), Christian Sergel (67.) und Jan Haupt (72.) drei Tore. Ewler hatte freistehend sogar die Möglichkeit zum Ausgleich, war aber wohl ob dieser Chance selbst zu überrascht.

So setzte Christopher Lange mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt für den Favoriten, die Storkower verloren noch Patrick Sergel nach einer Notbremse. „Eine ziemlich harte Entscheidung“, befand Meyer.

„Den Mut aus der zweiten Halbzeit müssen wir für den Mittwoch mitnommen.“ Da empfangen die Storkower um 14 Uhr im Kellerduell den punktgleichen Vorletzten FSV Rot-Weiß Luckau. „Und da wollen, da müssen wir unbedingt gewinnen.“