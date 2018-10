Ruhende Bälle bringen den Sieg

Lukas Grybowski

Bernau (MOZ) Im Duell der Reserven in der Fußball-Kreisoberliga schlägt Grün-Weiß Ahrensfelde II den FSV Bernau II dank zweier Freistoßtreffer mit 2:0.

Beide Mannschaften waren zu Beginn auf Sicherheit bedacht und Torchancen Mangelware. In der 44. Minute war es dann ein traumhafter Freistoß aus gut 30 Metern von Loris Bethge, der die Gäste in Führung brachte.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Bernauer druckvoller und kamen zu Abschlüssen. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Mark Oettel nach einer Ecke, doch Gästekeeper Toni Stoinski parierte glänzend. In der 75. Minute fiel dann jedoch die Vorentscheidung zugunsten der Gäste. Einen harmlosen Freistoß aus dem Halbfeld ließ Bernaus Torwart Maik Stemmler aus den Händen rutschen, der Ahrensfelder Dennis Gärtner reagierte am schnellsten und traf zum 2:0-Endstand. Zwar hatten die Bernauer noch die Chance zum Anschlusstreffer, doch Hendrik Most scheiterte per Elfmeter kurz vor dem Schlusspfiff.

Nach fünf Niederlagen in Folge nähert sich der FSV II dem Tabellenkeller. Ahrensfelde kann sich mit dem Dreier im Tabellenmittelfeld festsetzen.