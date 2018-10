Die zwei letzten Einzel müssen entscheiden

Gerald Stamm

Marxdorf In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel der Tischtennis-Landesliga hat die zweite Mannschaft der BSG Pneumant Fürstenwalde bei Vorjahresmeister SG Marxdorf, – der auf den Aufstieg verzichtet hat –, 8:6 gewonnen. Damit wahrte Pneumant nach fünf Saisonspielen die weiße Punkteweste. Die Partie stand bis zum Schluss auf des Messers Schneide – mit dem glücklicheren Ende für die nie aufsteckenden Spreestädter um ihre Kapitänin Gina Lorenz.

Die Doppel waren hochkonzentriert zu Werke gegangen. Stamm/Bloßé besiegten das Spitzenduo Krüger/Dittrich 3:1 (9:11, 11:8, 12;10, 11:6), am Nachbartisch mussten Musehold/Lorenz gegen Schütze/Barentin in den Entscheidungssatz, den sie unter großem Jubel gewinnen konnten (-9, 10, 10, -4, 9). Und dieser gute Start sollte sich noch als sehr wertvoll erweisen. Denn die Marxdorfer schlugen in der ersten Einzelrunde eiskalt zurück.

Der in der Meistersaison ungeschlagene Jan Krüger wies Steffen Musehold in die Schranken (8, 7, -9, 6), Gerald Stamm unterlag in der Verlängerung erstmals dem an diesen Tag bärenstarken Mathias Schütze (-9, 8, 6, -5, -11), und Frank Dittrich brachte Robert Bloßé dessen erste Einzelniederlage der Saisonbei (6, 7, -3, 14). Wenigstens glich Gina Lorenz gegen René Barentin zum 3:3 aus (-9, 7, 6, 6).

Im Spitzenspiel der an Nummer 1 Gesetzten gelang Stamm gegen Krüger nach langer Zeit mal wieder ein Sieg, und das nach 0:2-Satzrückstand (-9, -8, 8, 9, 9). Schütze war nicht zu bremsen und schlug Musehold ebenso glatt (2, 7, 4) wie Dittrich die gehandicapte Pneumant-Spiel-führerin (5, 7, 7). Ebenfalls mit 3:0 gewann Bloßé gegen Barentin (7, 11, 9) – es hieß 5:5.

Stamm gewann erneut in fünf Sätzen gegen Dittrich (-9, 9, -6, 4, 8), Gina Lorenz musste Krüger zum 3:1 gratulieren (-7, 6, -8, -6). Sieg, Unentschieden, Niederlage, alles war möglich, die beiden letzten Einzel mussten die Entscheidung bringen. Und da hatten die Gäste die besseren Nerven. Robert Bloßé kämpfte Mathias Schütze nieder (7, 7, -6, -6, 7), und Steffen Musehold machte unter dem Jubel seiner Mannschaftskameraden gegen René Barentin den Sack zu (9, 10, 9).