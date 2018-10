Ungeschlagen-Heimserie hält an

Hagen Bernard

Müllrose Der Müllroser SV hat mit einem 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen SV Woltersdorf den dritten Platz in der Fußball-Landesklasse Ost behauptet. Damit sind die Schlaubetaler zu Hause weiter unbesiegt.

In einer ausgeglichenen Partie sorgte einmal mehr der Müllroser Stürmer Paul Herrmann für den entscheidenden Treffer. Die Gastgeber hatten sich in der Abwehr aus einer Drucksituation befreit und den Ball schnell über den zum ersten Mal auf der linken Seite im Mittelfeld eingesetzten Adolf Kampioni nach vorn gespielt. Kampioni passte zum mitgelaufenen Paul Herrmann, der in halblinker Position aus etwa zwölf Meternper Schlenzer ins lange Eck traf.

„Mit der Leistung bin ich zwar nicht hundertprozentig zufrieden, aber mit dem Sieg. Auch solche Spiele muss man auch mal gewinnen“, erklärt der Müllroser Trainer Dirk Herrgoß. Für ihn war es ein recht glücklicher Sieg auf dem Weg zum anvisierten fünften Rang zu Saisonende. „Das hat sich die Mannschaft als Ziel gesetzt. Wenn wir auch solche Spiele gewinnen wie gegen Woltersdorf, dann klappt es auch damit“, ist Herrgoß sich sicher.

Chancen habe es hüben wie drüben gegeben, beide Mannschaften hätten sich auch etliche Abspielfehler geleistet. „Ich war mir bei diesem Verlauf sicher, wer das erste Tor schießt, der gewinnt auch“, mutmaßt Herrgoß. Nachdem ihm bei der Niederlage vor Wochenfrist in Luckenwalde noch 17 Akteure zur Verfügung gestanden hatten, waren es dieses Mal 13. „Mit Christopher Fuhrmann und Andreas Vierling hatte ich zwei Innenverteidiger auf der Bank. Da fällt einem die Entscheidung während des Spieles mangels Alternativen recht leicht. Lieber wäre es mir allerdings, wenn mehr Spieler zur Verfügung stehen würden. Ich denke, für die Partie am Sonnabend in Bruchmühle habe ich mehr Möglichkeiten. Christopher Krüger könnte nach seiner Ellenbogenverletzung wieder fit sein, Tino Heering kommt aus dem Urlaub zurück, Nico Schmeck dürfte seine Erkältung auskuriert haben.“ Fehlen wird aber der Gelb-gesperrte Gordon Duran.