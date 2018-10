Erleichterung über Merkels Rückzug

MOZ

Potsdam (MOZ) Respekt für die geleistete Arbeit, aber keinerlei Bedauern darüber, dass sie nun abtreten will – die Reaktionen Brandenburger CDU-Politiker auf den angekündigten Rückzug der Bundeschefin ihrer Partei waren am Montag vor allem von großer Erleichterung geprägt.

Überrascht wirkte keiner der Christdemokraten, die sich zu Wort meldeten. "Die Entscheidung von Angela Merkel, auf dem Parteitag im Dezember nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren, war nach den Diskussionen der letzten Wochen zu erwarten“, sagte Jens Koeppen, Bundestagsabgeordneter aus der Uckermark. „Dass sie die Entscheidung selbst getroffen hat, sehe ich mit Respekt und Erleichterung.“ Das biete die Chance auf einen geordneten Übergang, wie es ihn in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben habe, betonte Koeppen.

Auch Martin Patzelt, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Oder-Spree/Frankfurt lobte Merkel für den „richtigen Schritt“. Sie zeige damit, „dass es ihr nicht um die Macht geht, sondern um die Verantwortung für das Land. So habe ich sie auch immer erlebt“. Er hoffe, dass die Koalition aus CDU und SPD im Bund stabil bleibe, sagte Patzelt. „Wir erleben im Land gerade eine Polarisierung zwischen links und rechts, die wir als CDU in der Mitte auflösen müssen.“

In eine andere Richtung argumentierte der Eisenhüttenstädter Landtagsabgeordnete Andreas Gliese: „Ich begrüße es ausdrücklich, dass aus den massiven Stimmverlusten für die CDU nun auch personelle Konsequenzen in der Parteispitze gezogen werden.“ Er danke Merkel dafür, „dass sie die Zeichen der Zeit erkannt hat und der Partei damit eine weitere Zerreißprobe erspart“. Nun sei es Zeit für eine personelle Neuausrichtung in der Partei. „Und nach dem neuesten schlimmen Ereignis in Freiburg darf es auch inhaltlich gerade in der Asylpolitik kein "Weiter so" geben."

Für den Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke aus Neuruppin hat sich Merkels Rückzug in den vergangenen Wochen und Monaten bereits abgezeichnet. „Sie war jetzt 18 Jahre Parteivorsitzende und hat in der Zeit viele SPD-Vorsitzende kommen und gehen gesehen.“

„Sie geht zwar angeschlagen, aber in Würde“, bilanzierte Oberhavels CDU-Bundestagsabgeordneter Uwe Feiler mit Blick auf Angela Merkels Verdienste. „Andere haben den richtigen Zeitpunkt verpasst“, so Feiler weiter. „Nach der Klatsche in Hessen hat sie die Zeichen erkannt.“ Er begrüßt zudem die Ankündigung Merkels, nach der Wahlperiode auch nicht mehr als Kanzlerkandidatin antreten zu wollen.

„Friedrich Merz ist die erste Wahl für mich“, sagte Oberhavels CDU-Chef und Landtagsabgeordnete Frank Bommert. „Er könnte der Richtige sein, der die Leute zurückholt, die die CDU wegen der AfD verlassen haben“, so Bommert, der es „schadet findet, dass Merz damals gegangen ist“. Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, ihren Posten zu räumen, hält Bommert für richtig. „Ich hatte schon Angst, dass sie es nicht macht.“

Dietlind Tiemann aus Brandenburg/Havel erinnerte daran, in welch schwieriger Lage Angela Merkel die Partei im April des Jahres 2000 übernommen habe. „Sie hat der Union zu neuer Orientierung und Haltung verholfen.“ In den 18 Jahren ihres Parteivorsitzes habe sich die Vorsitzende große Verdienste erworben. Sie hinterlasse große Fußstapfen. „Ihrer Ankündigung, auf dem anstehenden Bundesparteitag nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren, zolle ich größten Respekt“, sagte die Bundestagsabgeordnete. „Sie leitet damit einen Prozess des Übergangs ein, der auf dem Geleisteten aufbauen kann und gleichzeitig Raum für frische Ideen lässt.“

Die Notwendigkeit dieses Prozesses sei zuletzt bei der Landtagswahl in Hessen zu beobachten gewesen. Sie wünsche sich einen fairen Wettbewerb um die Nachfolge im Amt der Parteivorsitzenden. „Dieser Wettbewerb sollte sich in der Sache und nicht im Ton hervortun. Die Mitglieder erwarten in der derzeitig schwierigen Lage unserer Partei ein offenes Visier und Überzeugung in der Sache“, sagte Tiemann.

CDU-Landeschef Ingo Senftleben würdigte ebenfalls Merkels große Verdienste. „Ihr verdanken Deutschland und die CDU eine überaus erfolgreiche Epoche.“ Der Rückzug sei jetzt aber richtig. „Die Ergebnisse in Bayern und Hessen waren deutlich geprägt vom schlechten Erscheinungsbild der Bundesregierung. Die Wähler würden nicht verstehen, wenn das ohne sichtbare Konsequenzen bliebe“, betonte Senftleben. „Wir brauchen deshalb einen spürbaren Ruck in der Berliner Republik.“