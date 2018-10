SPD erinnert an Sonnenburger Weg

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die SPD-Fraktion in der Wriezener Stadtverordnetenversammlung hat im Zusammenhang mit der zurzeit diskutierten Prioritätenliste der kommunalen Investitionsvorhaben für die Jahre 2019 und 2020 noch einmal den Blick auf den Sonnenburger Weg als Zufahrt zum Standort des Krankenhauses Märkisch-Oderland gelenkt. Die Vorsitzende Jutta Werbelow bezeichnete diese in der jüngsten Sitzung des Gremiums als „Stolperstraße mit Dellen“, die Patienten nicht zugemutet werden dürfe. Ob ein grundhafter Ausbau wirklich notwendig ist, könne sie allerdings nicht einschätzen.

„Das Krankenhaus ist unser größter Arbeitgeber“, gab Jutta Werbelow jedoch zu bedenken und verwies auch auf das dortige Darmzentrum. Es habe sich über die Region hinaus einen guten Ruf. erarbeitet. Die Straße sei dagegen kein Aushängeschild, sagte Jutta Werbelow und bat die anderen Fraktionen sowie die Stadtverwaltung darum, sich Gedanken darüber zu machen, wie man mit kleinem Geld ein optimales Ergebnis erzielen kann.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) erinnerte an eine bereits erfolgte Maßnahme, bei der die größten Unebenheiten im Sonnenburger Weg entfernt worden seien. Eine dünne Asphaltschicht über die Pflasterstraße zu ziehen, funktioniere wegen der vorhandenen Gehwege und der Regenentwässerung nicht. Der auf etwa eine Million Euro geschätzte grundhafte Ausbau sei den wenigen Anliegern kaum zuzumuten.

Darauf richtete auch Matthias Düntzsch (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch, kurz BWBO) seinen Blick. So verlaufe parallel zum Sonnenburger Weg eine zweite Straße: Am Hang. Die Anlieger dort können demnach nicht für den Ausbau des Sonnenburger Wegs herangezogen werden.

Friedhelm Zapf, ebenfalls BWBO, wandte sich derweil mit einer Bitte an Jutta Werbelow, die zugleich Vorsitzende des Aufsichtsrats der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH ist. Er sprach von einem Parkchaos, das zum Teil am Wriezener Standort herrsche. Dagegen müsse etwas unternommen werden, forderte er.

Jutta Werbelow hielt die zuletzt immer wieder aufgetauchte Frage nach der Parkplatzerweiterung für nicht ganz so dringlich. „Für Parkplätze gibt es einen festen Schlüssel“, erläuterte sie und fügte hinzu, dass sie sich zuletzt mehrere Male am Krankenhaus umgesehen habe. Der Parkplatz sei meist gut gefüllt gewesen, aber man habe immer noch freie Plätze finden können. Die Problematik an sich sei dem Krankenhaus aber bekannt. In Bezug auf die Straße warb Jutta Werbelow darum, den Landkreis als Eigentümer des Krankenhauses zu befragen und eine Lösung zu finden.