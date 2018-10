Stadt stellt sich gegen höhere Gebühren

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Um neun Cent auf 2,24 Euro pro Kubikmeter sollen die Gebühren für die Abwasserbeseitigung laut einem Wirtschaftsplan-Entwurf für 2019 bis 2022 im nächsten Jahr steigen. Fürstenwalde sprach sich bei der Vorstandssitzung des Zweckverbandes am Montag dagegen aus.

Einen mehrere Seiten langen Fragenkatalog hat Bürgermeister Matthias Rudolph einen halben Tag vor der Vorstandsitzung an den Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland (ZVWA) geschickt; einige Fragen betreffen den Entwurf zum Wirtschaftsplan 2019 bis 2022.

Der sieht für 2018 eine Steigerung bei den Abwassergebühren vor: von aktuell 2,15 Euro auf 2,24 Euro pro Kubikmeter. Warum? Weil bestimmte Anschlussbeiträge, die zum Teil in Investitionen des ZVWA fließen und über den Zeitraum der durchschnittlichen Nutzungsdauer der hergestellten Anlagen „aufgelöst“ werden, aufgebraucht sind. Der Erlös aus der Beitrags-Auflösung, sagte die Kaufmännische Geschäftsführerin, Gisela Scheibe, habe die Gebühren bisher gemindert. Rudolph schlug nun vor, einen höheren Auflösungssatz und damit verbunden einen kürzeren Zeitraum für die Auflösung der vorhandenen Beiträge zu wählen, um die Gebühren nicht erhöhen zu müssen.

Dass sich der Auflösungszeitraum, 50 Jahre, nach der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Anlagen bemesse, erklärte Gisela Scheibe, entspreche der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg, nach der sich der Zweckverband richte. „Warum richten wir uns danach?“, fragte Rudolph. „Wir erfüllen eine hoheitliche Aufgabe für die Mitgliedsgemeinden“, entgegnete die Geschäftsführerin.

Von den Verbandsmitgliedern wurde sie dennoch beauftragt, im Hinblick auf die Beschlussfassung in der Verbandsversammlung am 3. Dezember den Wirtschaftsplan für 2019 ohne Gebührenerhöhung zu kalkulieren. „2019 ginge es vielleicht, für 2020 wären Verluste abzusehen“, so Scheibe.

Die Gebührenerhöhung, machte Rudolph klar, sei nicht der einzige Grund, weshalb die Stadt Fürstenwalde mit ihrem Veto den Wirtschaftsplan für die kommenden Jahre kippen könnte. Die vom Zweckverband erhobene Zusatzgebühr in Höhe von 1,40 Euro „hält die Stadt Fürstenwalde für rechtswidrig“, erläuterte Gisela Scheibe.

Grundstückseigentümer, die keinen Altanschließer-Beitrag gezahlt oder diesen zurückerhalten haben, müssen die Zusatzgebühr seit 2017 entrichten. Der ZVWA soll bis zur nächsten Sitzung die Kommunalaufsicht befragen, um Klarheit in die Rechtmäßigkeit dieser Vorgehensweise zu bringen, regte Verbandsvorsteher Hans-Joachim Schröder an.

Weiterhin störte sich Rudolph – wie schon sein Vorgänger Hans-Ulrich Hengst – daran, dass der zweite Abschnitt der Ketschendorfer Feldmark in den Investitionsvorhaben nicht auftaucht. Aus Sicht der Stadt habe der ZVWA die Kosten für die Verlegung von Trink- und Abwasserleitungen zu tragen. Ein entsprechender Antrag folge, kündigte Rudolph an.