Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Sie sind seit vielen Jahren immer wieder im B1 Sport- und Freizeit an der Neuenhagener Chaussee zu Gast: das australische Frauen-Duo „Hussy Hicks“, bestehend aus der Gitarristin Julz Parker und der Sängerin Leesa Gentz.

Am Donnerstag, ab 20 Uhr, ist es mal wieder soweit, und diesmal bringen die weltreisenden Musikerinnen eine dritte mit. Sie heißt Minnie Marks und bietet eine musikalische Mischung, die sie selbst als „Dirty Sweet Rock’n’Roll“ bezeichnet und die ihr Vergleiche mit Janis Joplin oder John Butler einbrachten.

Eintritt: 15 Euro (VVK), an der Abendkasse 18 Euro. Die MOZ vergibt am Dienstag ab 13 Uhr dreimal zwei Karten an die ersten Anrufer – Tel.: 03361 590350.