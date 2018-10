Deko für den guten Zweck

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Normalerweise modelliert Kosmetikermeisterin Anika Breetsch Nägel oder korrigiert Augenbrauen. Vor drei Monaten aber begann sie, sich einer ganz anderen Richtung zu widmen – der Fotografie. Am Anfang stand die Idee, einfach einen Kalender zu schaffen, der Frankfurt-Bilder enthält. Zusammen mit Stefan Kessel, nebenberuflicher Fotograf und Designer, machte sie schnell Nägel mit Köpfen: Fotos unter anderem vom Rathaus, der Marienkirche, der Viadrina oder vom Ziegenwerder im A3-Format, allesamt geknipst von Kessel, der auch das Design des Kalenders selbst entworfen hat.

„Ich hatte die Idee, das Ganze mit etwas Schönem zu verbinden“, sagt die Kosmetikermeisterin. Deshalb geht die Hälfte des Verkaufspreises in Höhe von 20 Euro an den Förderverein der Erich-Kästner-Grundschule, die ihr Sohn besucht. „Der Förderverein spendiert zum Beispiel Fahrkarten für Ausflüge oder Sammelboxen zum Sortieren der Schulmaterialien“, sagt sie.

Den Kalender gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal. Wenn der Verkauf gut läuft, wollen Anika Breetsch und Stefan Kessel damit weitermachen. „Wir haben ja genug Grundschulen zur Auswahl“, sagen sie lachend. Fotos aus Frankfurt sollen es auf jeden Fall bleiben, auch wenn der Fotograf jetzt in Jacobsdorf lebt. „Aber ich bin in Frankfurt zur Schule gegangen – ich bin hier verwurzelt“, erklärt er. Beide sind sich einig: Die Nachfrage von Frankfurtern nach Frankfurt-Motiven ist groß. „Und wenn es eine zweite Stadtbrücke gibt, dann können wir die fotografieren“, scherzen sie. Viel Werbung für ihren Kalender machen sie nicht, außer über Facebook und WhatsApp. „Wenn wir Werbung machen würden, hätten wir weniger Spenden“, erklärt Anika Breetsch. Und Stefan Kessel fügt hinzu: „Und es geht doch darum, etwas Gutes zu tun.“

30 Kalender liegen in der Hutten-Buchhandlung aus. Sollte es dort keine mehr geben, können sie bis 16. November unter mail@stefankessel.de oder 017624448048 bestellt werden. Abholung: „Kosmetik-Eule“, Walter-Korsing-Straße 22; bei Stefan Kessel, Feldstraße 17, Jacobsdorf.