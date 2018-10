Zahl der Diabetiker nimmt zu

Lydia Stübler

Rüdersdorf bei Berlin Seit zwei Jahren ist Michael Ritter Facharzt für Innere Medizin in der diabetologischen Praxis der Poliklinik Rüdersdorf, die in Kooperation zur Abteilung Innere Medizin der Immanuel Klinik arbeitet. Über Entwicklungen und Aussichten in der Diabetologie sprach Lydia Stübler mit dem Arzt.

Herr Ritter, nimmt die Zahl an Diabetikern zu oder ab?

Wir sehen uns einer wachsenden Zahl von Diabetikern gegenüber. Nach offiziellen Schätzungen liegt die Zahl der Betroffenen aktuell bei 6,7 Millionen in Deutschland. Es kommen jährlich ca. 300 000 Neue hinzu. Dennoch ist die Anzahl diabetologischer Schwerpunktpraxen rückläufig, vor allem mit dem Ausstieg erfahrener Diabetologen aus Altersgründen.

Wie wird dem Versorgungsengpass entgegengewirkt?

Es gibt es gute Ansätze, angefangen von einer stärkeren Gewichtung der Diabetologie im Medizinstudium und der Schaffung neuer Lehrstühle. Auch soll die Niederlassung für junge Kollegen attraktiver gestaltet werden. Der Patientenzuwachs ist bereits jetzt deutlich in unserer Praxis spürbar. Viele berichten über Schwierigkeiten, Termine bei Ärzten mit Spezialisierung für Diabetologie zu erhalten. Unser Einzugsgebiet reicht deutlich über den Landkreis Märkisch-Oderland hinaus.

Was ist der Unterschied zwischen der Behandlung beim Hausarzt und in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis?

Die meisten Patienten mit Diabetes mellitus werden von Hausärzten behandelt. Diabetologische Schwerpunktpraxen betreuen primär Patienten mit Typ-1 Diabetes, selteneren Diabetesformen (Typ-3) sowie schwangere Frauen mit Diabetes. Aber auch Patienten mit Typ-2 Diabetes, der mit Abstand häufigsten Diabetesform, sollten in Schwerpunktpraxen betreut werden, insbesondere dann, wenn bereits Folgeerkrankungen aufgetreten sind oder die empfohlenen Therapieziele nicht erreicht werden.

Was können Schwerpunktpraxen noch?

Sie bieten häufig ein breites Schulungsangebot für Patienten an. Immer häufiger wenden sich auch Patienten in frühen Erkrankungsstadien des Typ-2 Diabetes an uns, die eine Beratung rund ums Thema Diabetes wünschen, mit dem Ziel, die Entstehung von Folgeerkrankungen zu vermeiden. Das spricht für eine gute Aufklärungsarbeit, die Menschen sind für die Diabeteserkrankung sensibilisiert. Zunehmend erreichen uns auch Anfragen zu Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM).

Was steckt genau hinter CGM?

Angefangen von der Harnzuckeruntersuchung seit der Antike über die ersten Blutzuckermessgeräte Anfang des 20. Jahrhunderts bis hin zur modernen Glukosemessung war es ein langer Weg. Heute ist die kontinuierliche Glukosebestimmung im Unterhautfettgewebe durch spezielle Sensoren möglich, die eine nahezu durchgehende Messung über 24 Stunden ermöglichen und zusätzlich Informationen über Glukoseanstieg und -abfall liefern. Die vom Sensor gemessenen Werte werden dabei über einen Sender auf ein separates Empfangsgerät übertragen. Dieses besitzt eine Alarmfunktion, das den Patienten warnt, wenn die Glukosewerte zu tief sinken oder stark ansteigen.

Was ist der Vorteil?

Der große Vorteil ist, dass die Patienten nicht nur zu bestimmten festgelegten Zeiten selbst messen oder erst reagieren, wenn es ihnen nicht gut geht, sondern vorher bereits gewarnt werden, falls ein kritischer Wert erreicht wird. Bei Patienten mit entsprechenden Voraussetzungen konnte unter Anwendung der Sensortechnik die Diabetes­einstellung so deutlich verbessert und Unterzuckerungen konnten verringert werden.

Bekommt jeder diese Technik?

Voraussetzung für die Beantragung ist eine intensivierte Insulintherapie (Basis-Bolus-Prinzip) oder Insulinpumpentherapie, wenn die festgelegten individuellen Therapieziele anders nicht erreicht werden können. Der Diabetestyp ist dabei nicht entscheidend. Zwischen den verfügbaren Systemen bestehen natürlich technische Unterschiede. Welches Gerät am besten für einen Patienten geeignet ist, sollte in einem Arzt-Patienten-Gespräch vorab geklärt werden.

Zwar sind die kurzfristigen Behandlungskosten, die ein CGM-System verursacht, hoch, doch auf längere Sicht gehen wir Mediziner davon aus, dass Kosten sinken, wenn es gelingt, die Rate diabetischer Folgeerkrankungen zu senken.