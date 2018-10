Beeskowerin gewinnt 5000 Euro

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Monika Prinz hat beim PS-Lotterie-Sparen der Sparkasse Oder-Spree 5000 Euro gewonnen. Am Montag hat die Beeskowerin den symbolischen Scheck von Eike Sauber, der stellvertretenden Geschäftsstellenleiterin der Sparkasse Beeskow, überreicht bekommen.

Das Geld schenkt die 72-jährige ihrer Enkeltochter. Sie ist zwölf Jahre alt und „sie braucht für die Fahrerlaubnis und für die Ausbildung Geld“. Monika Prinz macht beim PS-Lotterie-Sparen seit über 20 Jahren mit. Sie kauft monatlich fünf Lose. Von einem Los gehen 4 Euro in den Spartopf, der gegen Ende November wieder ausgezahlt wird. Ein Euro fließt in die Lotterie. Einen Teil davon schüttet die Ostdeutsche Lotteriegesellschaft der Sparkassen an Vereine und gemeinnützige Einrichtungen aus.