Viele liebe Wünsche an die Omiza

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Mit einem fröhlichen: „Herzlichen Glückwunsch, Omiza“, trudelten am Montagnachmittag die Familienmitglieder bei Anna Kotz in der PHN-Seniorenresidenz ein. Aus gutem Grund, denn ihre Mutter, Groß- und Urgroßmutter feierte dort ihren 101. Geburtstag. Seit erst knapp drei Jahren lebt die betagte Dame, die ein erstaunliches Gedächtnis hat, wenn es um Daten und Namen geht, in diesem Seniorenheim. Gebürtig aus Schlesien, verschlug es sie und ihren Mann Theo nach Petershagen-Eggersdorf. Dort arbeiteten die Eltern zweier Töchter bei der Deutschen Reichsbahn und später bei der S-Bahn. „Ich war Schrankenwärterin, Fahrkartenverkäuferin und habe als Aufsicht gearbeitet“, erzählt sie. Als ihr Mann starb, hatte das Paar die Goldene Hochzeit schon lange hinter sich. In Witwer Günter fand Anna Kotz noch eine späte Liebe. Tochter Renate meint, die beiden wären ein Herz und eine Seele gewesen, bis er vor sieben Jahren starb. Zwei grüne Daumen hat Anna Kotz. Sie liebte ihren üppigen Garten und das Ostereier suchen. „Mein Lieblingsgericht waren ihre Buletten“, schwärmt Enkel Marwin von den Kochkünsten seiner herzensguten, lebenslustigen Urgroßmutter.(mei)