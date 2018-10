Ein Sommer voller Strohpuppen

Wartendes Mädchen: An der Durchfahrtsstraße in Groß Muckrow schmückt eine junge Strohpuppen-Dame den Zaun. © Foto: Jörn Tornow

Erinnerung an die Kollegen: In Leißnitz hat Frieda Gruttker aus alten Kleidungstücken und jede Menge Watte ihre Brigadekollegen der LPG Geflügelaufzucht nachempfunden. Beim Festumzug fuhr die 92-Jährige auf einer Kutsche mit. © Foto: Jörn Tornow

Nach historischem Vorbild: In Leißnitz sitzt eine Strohpuppe am Straßenrand. Sieglinde Reinke hatte die Puppe aufgestellt. Die Paletten stehen für die Milchrampen, auf denen früher die Milchkannen abgestellt wurden. © Foto: Jörn Tornow

Groß und Klein: In Limsdorf stehen an der Kleingartenanlage am Springsee diese Leiter und zwei Gärtner. © Foto: Matthias Pinternagel

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Um auf die Jubiläumsfeiern ihrer Dörfer hinzuweisen, haben in diesem Jahr die Bewohner vieler Orte mit viel Phantasie und Geschick lebensgroße Strohpuppen gebastelt. Viele davon sind noch heute zu sehen.

Bei der Fahrt durch Pfaffendorf fallen die Strohpuppen in den Vorgärten auf. Jäger, Bauern, Feuerwehrmänner, ein Brautpaar, Skat spielende Männer. Fast immer sind es Puppen mit Hut, Mütze oder Kopftuch. Die Figuren haben die Dorfbewohner zum 600-jährigen Bestehen von Pfaffendorf aufgestellt. Das Fest wurde Anfang August gefeiert, die Puppen sind immer noch zu bewundern. Auch in Groß Muckrow schmücken Strohpuppen das Dorf. Christian Engel baute einen Schlosser, den er mit echtem Werkzeug ausstattete. Einige Meter weiter stellte er einen Gärtner auf, der gerade auf eine Leiter steigt, um Obst zu pflücken. Ein anderer Dorfbewohner steuerte ein blondes Mädchen und einen Angler bei. Mitte September feierte das ganze Dorf 500 Jahre Groß Muckrow.

In Limsdorf haben mehr als 60 Haushalte beim Basteln mitgemacht. Die von den Einwohnern gestalteten Puppen zeigen den jeweiligen Beruf oder das Hobby des Gestalters. Eigentlich sollten alle, die sich an der Gestaltung von Strohpuppen beteiligt haben, beim Fest ein Dankeschön dafür erhalten. „Aber es sind alle Figuren so wunderschön, und so viele, ob Jung oder Alt, haben mitgemacht, so dass wir uns ein besonderes Geschenkt ausgedacht haben: einen Fotokalender für 2019 mit Bildern der Puppen“, sagte die Vereinsvorsitzende Cornelia Kokscht während der Feier.

Leißnitz feierte im September sein 500-Jähriges Bestehen. Auch dort haben Einwohner Strohpuppen öffentlichkeitswirksam präsentiert. Frieda Gruttker bastelte aus Kleidungsstücken ihre Brigadekollegen der LPG Geflügelaufzucht. Sieglinde Reinke hat mit ihrem Enkelsohn Erik die Strohpuppe mit der Milchrampe gebastelt.