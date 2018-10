Lukas Grybowski

Bernau (MOZ) Er gilt als einer der bekanntesten deutschen Journalisten und Sportmoderatoren, doch dass Reinhold Beckmann auch Musiker ist, wissen die wenigsten. Lukas Grybowski sprach mit ihm.

Herr Beckmann, 2007 hat man Sie in Ina Müllers TV-Sendung „Inas Nacht“ das erste Mal singen gehört. Wurden Sie danach mit Anfragen überhäuft?

Danach ist erstmal nicht viel passiert (lacht). Zwei Mitglieder aus Ina Müllers Band haben mich gefragt, ob wir nicht gemeinsamen was ausprobieren wollen. Ich hatte schon ein bisschen Material, aber wir haben uns aufs Land zurückgezogen und einfach gejammt, Ideen entwickelt und viel ausprobiert.

Wie schwer fiel es Ihnen als Journalist, nun lyrische Texte zu schreiben?

Die Poesie des Songschreibens ist ein ganz eigenes Handwerk und war zunächst eine echte Herausforderung. Ich habe erstmal verstärkt in die anderen Gärten des Lebens geschaut, um herauszufinden, wie professionelle Künstler ihre Texte schreiben. Ich habe mich mit Frank Ramond getroffen, der auch für Udo Lindenberg schreibt. Wir haben ein paar Songs zusammen geschrieben. Die Zeile „Du hast meinen Käfer vollgekotzt“ diente einmal als Startpunkt. Ich habe gesagt, dass wir daraus einen Liebessong machen, der in Bremen spielt. Der Song „Bremen“ kommt heute immer noch gut beim Publikum an.

Wie aufgeregt sind Sie vor einem Auftritt noch?

Als wir vor sieben Jahren begonnen haben, war ich schon aufgeregt. Aber mittlerweile habe ich die totale handwerkliche Sicherheit und Ruhe. Ich weiß, dass das Programm steht. Im Fernsehen erlebt man alles nur einmal, aber dieses Gruppenerlebnis mit der Band ist etwas ganz Besonderes. Ich genieße das wie Bolle. Musik zu machen, das macht mich einfach glücklich. Wir probieren auch immer ein, zwei neue Songs aus, die wir am Abend vorher nicht gespielt haben, um Abwechslung reinzubekommen.

Gibt es ein bestimmtes Ritual vor jedem Auftritt?

Wir stehen wie beim Fußball hinter der Bühne im Kreis und jemand aus der Band spricht einen launigen Schwur für den Abend.

Wie anstrengend ist das Leben auf Tour als Musiker?

Da ich Gitarre ohne Plektron spiele, müssen meine Fingernägel etwas leiden. (lacht) Wir genießen unsere Livestrecken aber immer sehr, da wir sehr eng miteinander verbunden sind. Das ist wie früher, wenn man mit der Fußballmannschaft irgendwo hingefahren ist. Wir haben manchmal auch komische Gesprächsthemen, da hat es dann auch etwas von Klassenfahrt (lacht).

Am Sonnabend treten Sie in Bernau auf. Waren Sie schon einmal dort?

Das ist eine Ecke, in der wir noch nie gespielt haben. Aber ich habe nur Gutes gehört vom Ofenhaus. Wir freuen uns sehr. Das ist das Tolle an der Musik – du kommst mit Leuten in Kontakt, die seit vielen Jahren eine super Kulturarbeit leisten.

Was erwartet die Besucher?

Selbst geschriebene Musik mit deutschen Texten. Es gibt ein, zwei politische Themen am Abend und zudem einen lyrischen Teil, der von den Stolpersteinen des Lebens erzählt und zum Ende wird es eher humorvoll. Zwischen den Songs erzähle ich immer wieder Geschichten, die mit den Songs in Verbindung stehen. Bei den Zugaben heißt es dann: Leinen los! Mitsingen und tanzen.

Für das Konzert am 3. November im Ofenhaus, Beginn 19.30 Uhr, verlost die MOZ unter Tel. 03338 395550 heute zwischen 15 und 15.15 Uhr zweimal zwei Freikarten.Ticket-Verkauf unter Tel. 03337 425730