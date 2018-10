Gemeindebund warnt vor der nächsten Reform

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Jens Graf, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes hatte extra eine Landkarte zur Pressekonferenz mitgebracht. Darauf sind die meisten Kommunen in Elbe-Elster und im Süden von Teltow Fläming schwarz oder rot eingefärbt. Auch entlang der Oder und in der Prignitz gibt es schwarze und rote Flecken. Die betreffenden Kommunen hatten in den vergangenen fünf Jahren keine ausgeglichenen Haushalte, erklärte Graf. Im Berliner Umland gibt es dieses Problem nicht.

Der Städte- und Gemeindebund fordert deshalb ein stärkeres Augenmerk auf eine gleichmäßige Entwicklung im Land, so Präsident Jann Jakobs am Montag. Es brauche differenzierte Angebote an Fördergeldern, damit die Daseinsfürsorge überall im Land gewährleistet werden könne. Der kommunale Spitzenverband wollte dies allen Parteien für den kommenden Landtagswahlkampf ins Stammbuch schreiben.

Jakobs warnte ausdrücklich davor, Gedanken über mögliche Gemeindereformen wieder aufleben zu lassen. Damit müsse nach der gescheiterten Kreisreform Schluss sein. Solche Diskussionen tragen laut Jakobs dazu bei, Strukturen zu zerstören und den Eindruck zu erwecken, dass sich der Staat aus der Fläche zurückzieht. „In jedem Dorf brauchen wir Institutionen, an denen ein brandenburgischer Adler hängt“, formulierte der Oberbürgermeister von Potsdam. Die Landesregierung plant 2025 die in diesem Jahr beschlossene Einführung von Verbandsgemeinden zu evaluieren. Schon der Termin störe die Mitglieder des Spitzenverbandes, sagte Jakobs. Freiwillige Kooperationen sollten unterstützt werden, mehr nicht, lautet das Fazit.

Ein weiterer Kritikpunkt war der neue Landesentwicklungsplan. Der scheint den Bürgermeistern zu eng gefasst. Außerhalb des Speckgürtels dürfen nur noch Mittelzentren ungebremst wachsen. So verschenke Brandenburg Entwicklungsmöglichkeiten, sagte Jakobs. Das Potential, das mit dem Bevölkerungswachstum in Berlin entsteht, werde so nicht ausgeschöpft.

Der Präsident kritisierte, dass die Landesplanung zu sehr vom Berliner Alexanderplatz aus gedacht sei. Es sei nicht hinnehmbar, wenn nach dieser Lesart Cottbus zum ländlichen Raum wird. Kritik gibt es auch an der geplanten Abstufung von Landesstraßen zu Kommunalstraßen. Die Gemeinden könnten sich den Unterhalt nicht leisten, hieß es.

Auch bei der Integration von Asylbewerbern wollen die Gemeinden mehr Unterstützung. Schon jetzt hätten Kommunen wie Hoppegarten oder Eberswalde aus eigenen Mitteln Sozialarbeiter eingestellt. Hier sieht der Städte- und Gemeindebund die Kreise als Hindernis an, die die Gelder des Landes für diese Zwecke nicht dorthin weiter reichen, wo die Asylbewerber leben.