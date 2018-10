Feuerwehrnachwuchs auf Schatzsuche

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Die Jugend ist die Zukunft. Das gilt vor allem im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr. Für den Nachwuchs der Gemeinde Schorfheide wurde am Sonnabend eine ganz besondere Schatzsuche organisiert. Die rund 40 Kinder und Jugendlichen mussten mithilfe von Rätseln sogenannte Geo-Caches im finden. Was früher mit Papierschnitzeln funktionierte, ist heute digital. Beim sogenannten Geo-Caching wird mithilfe von GPS-Daten und Smartphone das Versteck des Schatzes gesucht.

Die Geo-Caching-Schatzsuche startete an der Finowfurter Feuerwehr. Insgesamt acht Stationen mussten die rund 40 Kinder und Jugendlichen absolvieren. Teilweise ging es durch den Wald, über Wiesen und Felder bis schließlich am Luftfahrtmuseum der Schatz wartete.

Zunächst wurden die Kinder und Jugendlichen in sieben Gruppen gelost. Zusammen mit acht Kindern vom THW Eberswalde entstanden so bunt durchmischte Teams aus allen Altersklassen und Orten. Mithilfe von Koordinaten, die teils verschlüsselt waren, mussten die Teams sodann Filmdosen im Gelände finden. Darin waren wiederum Hinweise zur nächsten Station. Um an die Caches zu kommen, mussten die Kinder teils auf Bäume klettern und in der Erde wühlen, erzählt Anja Malkus, die als stellvertretende Jugendfeuerwehrleiterin die Veranstaltung organisierte. Während es einigen Gruppen schwer fiel, den ein oder anderen Cache zu finden, erreichten andere blitzschnell ihr Ziel. Es ging um Ausdauer, Orientierungssinn und Schnelligkeit. Alles Fähigkeiten, die auch bei der Arbeit bei der Feuerwehr gefragt sind.

„Die Kinder hatten echt Spaß“, so Malkus. Bei der letzten Gruppe klemmte das Schloss und das Team musste kurzerhand unterm Zaun durch, um den Schatz zu bergen. Am späten Nachmittag waren jedenfalls alle Teilnehmer erschöpft, aber auch glücklich, als sie endlich ihre Urkunde und Anstecker in den Händen hielten. Für die Jugendwarte war die Schnitzeljagd ein voller Erfolg: Die Kinder hatten Spaß und wir konnten den Jugendbereich in Schorfheide enger vernetzen, so Malkus. Es sei wichtig, dass sich die Kinder untereinander kennen.

Die Gemeinde Schorfheide engagiert sich stark im Bereich der Jugendfeuerwehren, alle sieben Feuerwehren der Großgemeinde haben eine Jugendabteilung mit rund 77 Mitgliedern. Mitmachen können Kinder ab acht Jahren. In Altenhof und Werbellin können sogar schon Kinder ab fünf Jahren dabei sein. Je früher, je besser, ist auch die einhellige Meinung unter vielen Ehrenamtlern, die in der Jugendförderung aktiv sind. Mit zehn oder elf Jahren hätten die meisten bereits andere Hobbys.