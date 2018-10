Sparbuch statt Sparschwein

Christina Sleziona

Seelow

Seelow. Zum heutigen Weltspartag laden Sparkassen und Banken wieder einmal Kinder und Jugendliche der Region dazu ein, den Inhalt ihrer Spardose auf ihr Konto einzuzahlen. Doch ist es in Zeiten ermüdender Niedrigzinsen überhaupt noch sinnvoll, sein Geld zur Seite zu legen?

„Es lohnt sich nach wie vor, für seine Zukunft zu sparen“, ist sich Katja Klemke, Finanzberaterin der Verbraucherzentrale Frankfurt (Oder) sicher. Gerade für größere Investitionswünsche reiche oftmals das Monatsgehalt alleine nicht aus. Auch für mögliche Havariefälle sollte vorgesorgt werden. Denn so attraktiv die angepriesenen Billigkredite auch sind: Einmal in der Schuldenfalle kommt man dort so schnell nicht wieder heraus, weiß sie.

Seine Rücklagen in einem Sparstrumpf zu Hause zu verwahren, sei jedoch risikoreich, warnt die Finanzberaterin. „Das Geld ist in diesem Fall sehr angreifbar, ob durch einen Einbruch oder Brand.“ Besser sei es daher, das Gesparte auf ein Konto zu bringen, wo das Geld gesetzlich versichert ist.

Doch in welche Anlagemöglichkeiten sollte man investieren? Das hängt ganz von den individuellen Wünschen des Kunden ab, erklärt Kathrin Böwing, Vermögensberaterin der Volksbank Raiffeisenbank Fürstenwalde/Seelow. Sie rät, mehrere Anlagenmodelle gleichzeitig wahrzunehmen. „Der Markt für mittelfristige Anlagemöglichkeiten ist durch die Niedrigzinsen so gut wie weggebrochen. Deshalb lohnt es sich, neben dem Tagesgeld ebenso in langfristige Modelle ­– wie dem Aktienfonds oder Immobilienfonds – zu investieren.“ Besonders beliebt seien momentan der Grundstücks- und Eigenheimerwerb sowie die Investition in Gold.

Einen allgemeinen Trend hin zum Sparen sieht sie jedoch nicht, im Gegenteil: „Sparen ist mittlerweile uncool geworden. Heute wird Geld so rausgeworfen wie es reinkommt“. Gründe dafür sieht sie im Niedrigzins und bei den zeitgleich immer attraktiver werdenden Ratenzahlungen. Auch die Altersvorsorge rücke immer mehr in den Hintergrund.

Anders sieht Reinhard Kampmann, Vorstand der Sparkasse Märkisch-Oderland, das Sparverhalten seiner Kunden. Obwohl die Sparkasse momentan vor allem durch die Kündigung von Prämiumsparverträgen aus den 90er- und 2000er-Jahren Schlagzeilen macht, sei der Glaube ihrer Kunden ungebrochen, so der Vorstand. „Trotz niedriger Zinsen bleibt die Sparquote des verfügbaren Einkommens bundesweit bei zehn Prozent. Konkret bedeutet das, dass wir insgesamt 41 Millionen Spareinlagen allein durch unsere Privatkunden generieren konnten. Das ist eine starke Summe“, sagt Kampmann.

Dennoch sieht er, wie Kathrin Böwing, noch Nachholbedarf besonders bei Kindern und Jugendlichen. „Ziel des Weltspartages ist es deshalb, Kindern zu vermitteln, dass sich Sparen für die Erfüllung von Wünschen lohnt. Die wichtigsten Impulsgeber sind dabei die Eltern und Großeltern, die schon heute für den Führerschein oder die Ausbildung ihres Kindes oder Enkelkindes sparen“, betont er.

Damit das Sparen auch Spaß macht, bietet die Sparkasse Juniorsparpläne mit einer Treueprämie an. Die Volksbank Raiffeisenbank setzt auf bunte Kindersparbücher, die derzeit allerdings nur mit 0,25 Prozent verzinst werden.