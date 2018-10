Melkroboter erleichtern die Arbeit

Elke Lang

Rieplos/Groß Schauen (MOZ) In jedem Jahr besucht der Kreisbauernverband Oder-Spree landwirtschaftliche Betriebe, um deren Probleme an Verwaltung und Politik weitergeben zu können. Am Montag ging es zum Agrarunternehmen Berghof eG Rieplos, zur Fischerei Köllnitz eG und zur Peter & Gutke GbR in Groß Schauen.

Diplomingenieurin Jeanette Gärtner, die Leiterin Tierproduktion des Berghofs, hatte sich gut vorbereitet, um die kleine Delegation empfangen zu können. Dieser gehörten unter der Leitung des Vorsitzenden Hartmut Noppe unter anderen Landrat Rolf Lindemann, die Beigeordnete für ländliche Entwicklung, Gundula Teltewskaja, und der Leiter des kreislichen Landwirtschaftsamtes, Gerd Piefel, an. Zum Schutz der Straßenschuhe vor Schmutz, aber vor allem zum Schutz der Tiere, wurden Überzieher verteilt.

Der Rinderstall war das Ziel, denn dort gibt es drei neue Melkroboter zu besichtigen. Das Agrarunternehmen, eine Genossenschaft im Verbund mit den Betrieben Landprodukte e. G. und Spreetal GmbH, beackert mit 20 Arbeitskräften und zwei Lehrlingen 2000 Hektar, davon 500 Hektar Grünland und 1500 Hektar Feldfläche. Dazu kommen 200 Milchkühe, von denen 180 täglich gemolken werden, außerdem 200 Jungrinder und 300 Mutterkühe der Rassen Fleckvieh und Uckermärker.

Über 200 000 Euro haben die drei Melkroboter gekostet: „Sie sind eine Supersache, die Kühe gehen ohne Stress allein hinein, denn vorn lockt Kraftfutter und hinten werden sie den Euterdruck los“, erklärte Jeanette Gärtner. Die Roboter, die rund um die Uhr in Betrieb sind, finden selbsttätig die Euter, reinigen diese und haben eine Sensorik zur Überwachung der Eutergesundheit. So können pro Tag 4800 Liter frischer Milch von einer Molkerei im sächsischen Leppersdorf abgeholt werden.

Ein Problem jedoch seien die niedrigen Milchpreise, weshalb ein vierter Melkroboter noch nicht in Betrieb gehen kann. Eine andere Sache ist die schlechte, trockenheitsbedingte Futterproduktion in diesem Jahr. „Aber das ist nicht unser größtes Problem. Ich hoffe, dass wir durchkommen“, erläuterte der Chef des Berghofs, Jürgen Gärtner. „Entscheidend ist die Frage der Dürre-hilfe. Man will uns viel anbieten, aber die Antragstellung hat so viele Fallstricke, dass viele Betriebe davor zurückschrecken.“ Man müsse sich „nackig machen“, das heißt, seine ganzen Vermögenswerte aufdecken. Auch Hartmut Noppe bestätigt: „Bei juristischen Personen ist das besonders schwierig.“

Da kann der Landrat auch nicht helfen. „Mit dem Landkreis haben wir auch keine Probleme, wir sind immer im Gespräch“, so der Vorsitzende des Kreisbauernverbands. „Diese bürokratischen Hürden können nur auf der Ebene des Landes, des Bundes und der EU beseitigt werden“, stellte er klar.

Herausgehoben wurde auch durch Peter Witzke, dem Vorsitzenden der Fischereigenossenschaft mit 13 Mitgliedern, die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft für die Natur und Umwelt sowie für eine gesunde Ernährung mit heimischen Produkten. „Die Landwirtschaft ist bei uns strukturbildender Faktor. Wenn die Landwirtschaft nicht mehr produziert, verlieren wir unsere Existenzgrundlage“, appellierte Landrat Rolf Lindemann.