Inkassofirmen bringen Geld

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei den Verwaltungsgebühren, die für Dienstleistungen der Verwaltung kassiert werden, gibt es bei der Stadt in diesem Jahr unterschiedliche Entwicklungen. So hat es in diesem Jahr mehr Auskunftsbegehren beim Einwohnermelderegister gegeben. Die erteilten Melderegisterauskünfte haben Mehrerträge von 6000 Euro erbracht. Die meisten Anfragen, weshalb die Zahl auch gestiegen ist, kamen allerdings von Inkassounternehmen.

Anders sieht es bei Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erstellung von Ausweisdokumenten aus. Weil weniger Reisepässe, Personalausweise, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Führungszeugnisse und Beglaubigungen ausgestellt wurden, als ursprünglich geplant, sinken die Einnahmen aus diesem Bereich um rund 30 000 Euro. 2016 wurden mehr als 2000 Personalausweise ausgestellt. In der Planung für dieses Jahr war die Zahl schon deutlich auf 1500 reduziert worden. Insgesamt liegen die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren bei knapp 200 000 Euro.

Allerdings können mit dieser Summe die Aufwendungen insgesamt nicht gedeckt werden. Im Bereich Bürgerservice, in dem diese Verwaltungsgebühren verbucht werden, liegen die Einnahmen bei rund 200 000 Euro. Dem stehen aber Ausgaben in Höhe von rund 600 000 Euro gegenüber, vor allem die Personalkosten.