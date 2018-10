Ein Igel lässt die Augen strahlen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Friedrich-Wolf-Theater wird auch von heimischen Einrichtungen, Vereinen und Künstlern als Plattform genutzt. Die Kita „Haus Sonnenhügel“ präsentiert dort erneut ihre Weihnachtsrevue, zum 23. Mal. „Igel Willi in der wunderschönen Weihnachtszeit“ ist der Titel.

„Wenn man das alles von Anfang bis Ende einmal mitgemacht hat, dann steckt man mitten drin im Weihnachtsfieber und möchte es auch unbedingt im nächsten Jahr wieder erleben.“ Gabriela Schulz, Leiterin der kommunalen Kindertagesstätte „Haus Sonnenhügel“ merkt man dieses Fieber an. Sie glüht für das Projekt, und zwar im positiven Sinne. Schon seit Wochen vergeht kein Tag, an dem sie nicht irgendetwas für die Weihnachtrevue klären muss oder vielmehr möchte – und das neben all den Bauarbeiten, die parallel dazu in dem Kita-Gebäude in der Bergstraße laufen.

Während Gabriela Schulz in ihrem Büro ein paar Kulissenfragen zu klären hat, proben einige Kinder schon wieder für den großen Auftritt. Egal, wie alt die Jungen und Mädchen sind, jeder hat eine Chance, bei der Weihnachtsrevue mitzumachen. „Es wird aber niemand gezwungen“, versichert die Kita-Leiterin. Wenn wirklich ein Kind von vornherein signalisiert, dass es nicht auf die Bühne möchte, dann schaue es sich die Aufführung eben nur als Zuschauer an. Doch die meisten sind dabei. Sie tanzen und singen – und haben Spaß daran. So wie ein paar Zwerge, die an diesem Tag in Igelkostüme geschlüpft sind und die Hüften kreisen lassen.

Warum Igel? Weil Igel Willi in diesem Jahr die Hauptfigur in der Revue ist, und nicht nur da. Die stacheligen Insektenfresser haben die Kinder in der Kita das ganze Jahr über begleitet und beschäftigt. „Das Naturprojekt lief in enger Zusammenarbeit mit unserer Partnerkita in Gorzow“, berichtet Gabriela Schulz. Sogar ein Ausflug nach Polen hat in diesem Rahmen stattgefunden. Da haben die Kinder dann wie auch in Deutschland Tiere beobachtet und durften sich sogar wie kleine Forscher fühlen, als sie erstmals durch ein Mikroskop guckten. Und ja, die polnischen Partner werden auch bei der Revue dabei sein, die im „Haus Sonnenhügel“ das Abschlussprojekt des Jahresthemas darstellt. „Kleine Igel schlafen gern“ heißt das Lied, das sie an einem Tag, nämlich am 30. November, gemeinsam aufführen werden. „Für die Kinder aus unserer Partnerkita sind diese Reise und der Auftritt immer ein großes Abenteuer“, weiß Gabriela Schulz.

Insgesamt werden neben den 20 polnischen Jungen und Mädchen, rund 120 Darsteller im Rampenlicht stehen, 100 davon Kinder. Die Kostüme werden von der GEM genäht. Ältere aus den Vorjahren teilweise auch umgenutzt. Mittlerweile befindet sich im „Haus Sonnenhügel“ jedenfalls schon ein richtiger Kostümfundus, denn die Weihnachtsrevue gibt es seit dem Jahr 1995. Die Kulisse wird vom Hausmeister, der GEM und auch von den Kindern gestaltet. „Beispielsweise der Baumschmuck ist in der Kita gebastelt worden“, sagt Gabriela Schulz.

Doch zurück zu Igel Willi. Der erlebt nämlich sein erstes Weihnachtsfest. Im Wald herrscht Weihnachtszauber. Selbst ansonsten eher verfeindete Tiere genießen die Harmonie – doch als die Schneekönigin kommt, ziehen dunkle Wolken auf.

Den Kartenvorverkauf für die Revue im Saal des Friedrich-Wolf-Theaters, den managt Gabriela Schulz übrigens ganz allein. „Das läuft alles über die Kita.“ Und es läuft gut. Gruppen aus Guben, Peitz, Brieskow-Finkenheerd und Frankfurt haben sich bereits angekündigt. Die Vorstellung am 29. November ist so gut wie ausverkauft. Für die anderen beiden gibt es noch mehr oder weniger viele Tickets.

„Igel Willi in der wunderschönen Weihnachtszeit“, Friedrich-Wolf-Theater: 29.11., 10.Uhr, 30.11., 16 Uhr, 2.12., 10 Uhr, Kartentel. 03364.43430