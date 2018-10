Plastefolien schützen Hydranten im Winter

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Manch einer wird sich in den vergangenen Tagen gefragt haben, warum unter einigen gusseisernen Abdeckungen auf und an den Gehwegen im Ortsgebiet von Neuzelle Plastefolie zu sehen ist. Und vor allem, wer sie dort angebracht hat. Ein erster Anruf, und zwar beim Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue in Eisenhüttenstadt, bringt zumindest teilweise Aufklärung.

Es handele sich um Abdeckungen für Unterflurhydranten, teilt TAZV-Geschäftsführerin Heike Herrmann mit. Diese seien wohl winterfest gemacht worden, allerdings in diesem Fall nicht durch den TAZV. Vielmehr würden sich in vielen Orten die Feuerwehren selbst darum kümmern. Die Folie solle auch bei Frost und Schnee einen ungehinderten Zugang zum Hydranten sichern, fügt sie noch hinzu.

Neuzelles Amtswehrführer David Schulz bestätigt dies am Montag. Die Ortswehren seien meist im Oktober mit der „Winterfestmachung“ beschäftigt. Die Unterflurhydranten würden dann noch einmal geprüft und gereinigt. Die Folie soll die Anschlüsse unter anderem vor Salz und Sand – beides fällt durch den Winterdienst an – schützen. Schulz gibt allerdings zu, dass die Kollegen in Neuzelle die Folienränder hätten etwas mehr abschneiden können. Die Aktion der Ortswehren habe jedoch noch einen Vorteil, erklärt er. Vor allem die jüngeren Feuerwehrleute würden so auch mitbekommen, wo die Anschlüsse für die Schläuche im Notfall möglich sind.(ja)