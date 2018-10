Seenparadies takelt auf

MOZ

Rheinsberg (MOZ) Die Arbeitsgemeinschaft Wassertourismus – kurz WIN-AG – will den Norden Brandenburgs zu einem der angesagtesten Spots für Bootstouristen in Europa machen. In ihrer jüngsten Mitgliederversammlung hat die WIN-AG nun Daniel Kurth, Landrat des Landkreises Barnim, zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Zuvor hatte Egmont Hamelow, Stellvertretender Landrat des Landkreises Oberhavel und Dezer­nent für Bauen, Wirtschaft und Umwelt, die WIN-AG interimsweise geführt.

Im Landkreis Barnim liegt ein aktueller Fokus der WIN-AG auf dem Erhalt der Schiffbarkeit des Finowkanals. Daneben will sie die Schleuse Friedenthal in Oranienburg wieder herstellen, die wiederum nötig ist, um die Ruppiner Kanäle beschiffbar zu halten. Ein anderes Projekt der WIN-AG ist der Neubau der Schleuse Kannenburg bei Templin.

Ziel der WIN-Initiative ist es, durch Investitionen in die wassertouristische Infrastruktur, Brandenburgs Norden zu einer der attraktivsten Wassertourismusreviere in ganz Europa zu entwickeln und zugleich das führerscheinfreie Fahrgebiet in der Region zu erweitern.

Wassertouristen und Bootsfahrer nehmen die mecklenburgische und brandenburgische Seenplatte längst als ein großes gemeinsame Revier wahr. Entsprechend haben die WIN-AG und der Landkreis beziehungsweise der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte auch bereits in der Vergangenheit kooperiert. So haben Tourismusfachleute aus beiden Bundesländern mit dem Landkreis beispielsweise gemeinsam einen Stand auf der Messe „boot“ betreut. Die länderübergreifende Zusammenarbeit wird nun verstetigt. Dafür wird gemäß eines aktuellen Beschlusses der WIN-Mitgliederversammlung der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als ständiger Gast der WIN-AG mit beratender Stimme aufgenommen. Damit verfährt die Arbeitsgruppe ganz im Sinne der Landtagsbeschlüsse „Gemeinsam die wassertouristischen Potentiale nutzen!“, welche die Länderparlamente Brandenburgs und Mecklenburg Vorpommerns in diesem Jahr gefasst haben.

Die Arbeitsgemeinschaft Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN-AG) ist eine kommunale Initiative der Landkreise Barnim, Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin, der Städte Eberswalde, Liebenwalde, Neuruppin, Oranienburg und Templin sowie der Gemeinden Wandlitz und Fehrbellin. Seit die WIN-AG im Jahr 2004 gegründet wurde, sind in ihre Projekte mehr als 22 Millionen Euro geflossen.

Weitere Informationen:

www.win-brandenburg.de