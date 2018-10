Vier Schwedter Chöre   in der Katharinenkirche

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Für das traditionelle Adventskonzert der Schwedter Chöre am ersten Advent startet der Vorverkauf am kommenden Montag der Vorverkauf in der Schwedter Touristinformation in der Vierradener Straße. Das beliebte Musikereignis für Freunde der Chormusik findet am 2. Dezember in zwei Konzerten um 14.30 und um 17 Uhr statt. Zu hören sind der Chor des Seniorenvereins PCK und der Stadtchor Schwedt, beide unter der Leitung von Klaudia Kobus, der Nationalpark-Chor Criewen unter der Leitung von Wulfhard von Grüner, sowie das Gesangsstudio der Musik- und Kunstschule Schwedt unter der Leitung von Ljudmila Rehberg. Das Liederrepertoire an diesem Nachmittag reicht von traditionellen über neuere Advents- und Weihnachtslieder bis zum geistlichen Chorliedgut.(md)