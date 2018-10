Kontrollierte Sprengung - Merkels gibt Parteivorsitz auf

Ellen Hasenkamp, Patrick Guyton

Berlin (MOZ) Sie hat eine Sensation zu verkünden, aber äußerlich ist Angela Merkel zunächst nicht viel anzumerken. Konzentrierter Blick, schmale Lippen. Dann aber verhaspelt sie sich doch ein paar Mal bei ihrer sorgfältig formulierten Ansprache. Das Ende der Ära Merkel, wie oft wurde es in den vergangenen Jahren ausgerufen. An diesem historischen Montagmittag ruft es Merkel selber aus.

Nach 18 Jahren an der Parteispitze und 13 Jahren im Kanzleramt wagt die Machtpolitikerin Merkel etwas ganz Neues: Sie gibt Macht ab. Und bleibt sich in der Form doch treu: In „erstens“ bis „fünftens“ hat sie ihre spektakulären Schlussfolgerungen gegliedert. Was Merkel dort im Atrium der CDU-Parteizentrale vom Blatt abliest, klingt wie der Versuch einer kontrollierten politischen Sprengung. Eine von der Cheftechnikerin ausgelöste Explosion, die den unerträglich gewordenen Druck von der Regierung, der Koalition und der Partei nehmen soll, der sich seit dem Tag der Bundestagswahl aufgebaut hat.

Nicht absehbar ist allerdings, welche weiteren Erschütterungen dieser Knall noch auslösen kann. Eines jedenfalls ist Merkel gelungen: die Überraschung. Selbst den sogenannten Vertrauten der Chefin ist die Verblüffung anzusehen, nachdem die 64-Jährige in den Spitzenrunden ihre Pläne bekannt gegeben hat. „Typisch Angela Merkel“, murmelt der Europapolitiker Elmar Brok. „Sie behält das Steuer in der Hand.“

Noch rund 15 Stunden vorher standen die Signale in der Parteizentrale eigentlich auf Stabilisierung. Nach dem Schuss vor den Bug durch die Wähler in Hessen schien das Parteischiff CDU bereits wieder auf Kurs: Hauptsache weiterregieren. Umso mehr tritt Merkel am Montag dann als Handelnde und nicht als Behandelte auf. Über stehenden Beifall oben in der Vorstandetage berichten die Sitzungsteilnehmer. Die „bewegenden Worte“ der Chefin werden gelobt. Und selbst ein Merkel-Kritiker wie Sachsens junger Ministerpräsident Michael Kretschmer bekundet seinen „Respekt“. Das Timing allerdings wäre Merkel beinahe entglitten. Eigentlich, so bekennt sie, wollte sie über das Parteivorsitz-Thema erst auf der CDU-Klausur am Wochenende reden. Dann aber kamen die desaströsen 27 Prozent in Hessen quasi als verheerender Schlusspunkt der jüngsten Entwicklungen.

Merkel selbst listet die düstere Chronik noch einmal auf: „Jamaika“ gescheitert, „quälende“ Koalitionsverhandlungen, „Verwerfungen“ zwischen CDU und CSU und dann die erschütternden Ergebnisse bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. „Bundespolitisch können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagt nun also ausgerechnet die Kanzlerin, die das Übergehen zur Tagesordnung quasi zu einem Markenzeichen ihrer Regentschaft gemacht hat.

Diesmal aber knöpft sich Merkel schonungslos die mangelhafte „Arbeitskultur“ der Großen Koalition vor. „Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel“, verkündet sie. Und dann redet sie so ausführlich über ihre Entscheidung zur ersten Kanzlerkandidatur im Jahre 2005 und die „sehr herausfordernde und erfüllende“ Aufgabe als Regierungschefin, dass man als Zuhörer zusammenzuckt: Schmeißt sie nun doch alle Ämter hin?

Tatsächlich ist es der Job als Kanzlerin und nicht der der Parteivorsitzenden, von dem Merkel ihre Entscheidungen ableitet. Ihre vierte Amtszeit im Kanzleramt soll auch ihre letzte sein. Danach ist Schluss – und Merkel macht klar, dass sie weder auf ein Hinterbänkler-Dasein im Bundestag noch auf einen Neustart in Brüssel oder sonst wo setzt.

Sie räumt auch ein, dass sie mit der Abgabe des Parteivorsitzes am 7. Dezember „in ganz erheblichem Maß“ von ihrer oft betonten Überzeugung abweicht, wonach die Führung von Regierung und Partei in dieselben Hände gehören. „Das ist ein Wagnis, gar keine Frage“. Ein Wagnis vor allem, da sie auf Kooperation mit der neuen Parteiführung angewiesen sein wird. „Ich bin ein Mensch, der mit ziemlich vielen Menschen sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann“, versichert Merkel.

Ob das auch für den Vorsitzenden der Schwesterpartei CSU gilt, bleibt offen. In München jedenfalls wird den Christsozialen schockartig klar: Merkel gibt den Parteivorsitz ab und Horst Seehofer bleibt. Eigentlich nicht vorstellbar. Schließlich wurde Seehofer auch in den eigenen Reigen als Quertreiber für die miserable Lage zumindest mitverantwortlich gemacht.

Wie so oft liefert der ehemalige Vorsitzende und Seehofer-Gegner Erwin Huber einen ersten Aufschlag: Merkels Rückzug sei eine Weiche für die Zukunft. Ähnliches müsse nun auch bei der CSU erfolgen. Seehofer wiederum sagt über die Merkel-Entscheidung vor allem eines: „Es ist schade.“

Auf eine klärende Aussage von Seehofer, wie es mit ihm weitergeht, warten die Parteifreunde aber auch an diesem Montag vergeblich. In der CSU-Spitze herrscht offenkundige Ratlosigkeit. Eine Vermutung lautet, dass es am 1. Dezember einen Sonderparteitag gibt und der Vorsitzende bis dahin seinen Rückzug angekündigt hat. Dann wäre Merkel zumindest formal noch ein paar Tage länger im Amt als der Rivale aus der Schwesterpartei.