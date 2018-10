Gruselnachmittag im Mehrgenerationenhaus

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Wenn ein Skelett über dem Eingang des Mehrgenerationenhauses hängt und die Geister durchs Haus spuken, heißt es wieder: „Happy Halloween!“ Viele Schwedter freuen sich wieder auf einen gruseligen Nachmittag zwischen Hexen und Vampiren.

Am Mittwoch warten im Mehrgenerationenhaus spannende Aktionen, die Besucher das Fürchten lehren werden, schreibt Julian Eisenblätter von der Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt (Wobag). Frankensteins Labor ist in Betrieb. Gäste können mit Schwarzlicht und UV-Farben experimentieren.„Besiege deine Angst!“ heißt es in der Kammer des Schreckens – ein Escape Game, in dem der eine oder andere schon verschwunden ist.

„Für die Zartbesaiteten gibt es aber auch weniger gruselige Stationen wie zum Beispiel das Kürbisschnitzen“, versichert Juliane Eisenblätter.

In Draculas Gruft können Gäste bei einem Stück Spinnenkuchen ab 15.30 Uhr Gruselgeschichten, erzählt vom Jugendtheater des Theater Stolperdraht, lauschen. Ab 16 Uhr dürfen sich die kleinen Monster und Gruselgestalten zum Kostümwettbewerb anmelden. Die schaurigsten Kostüme werden gegen 18 Uhr prämiert.

Zum Abschluss wird die Gruppe Feyefoolk eine schaurige Feuershow präsentieren. Wer selbst kein schaurig schönes Kostüm im Schrank hängen hat, kann sich am Schminkstand zumindest noch schnell in einen Geist oder einen Kürbis verwandeln. „Die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt und das Mehrgenerationenhaus freuen sich, am Mittwoch von 15 bis 19 Uhr auf eine Grusel-Party mit vielen Gästen.

Was ist Halloween? In der Nacht vor Allerheiligen, dem christliches Fest, zu dem aller Heiligen gedacht wird, werden heutzutage auch bestimmte Volksbräuche gepflegt, die Halloween genannt werden. Sie waren ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die alte Heimat und bauten sie aus. Manche führen diese Bräuche bis auf die Keltenzeit zurück.

Seit den 1990er-Jahren verbreitete sich Halloween in Europa. Menschen kostümieren sich schaurig. Kinder wandern nachts von Tür zu Tür, um Süßigkeiten einzusammeln. Wer öffnet hört Sprüche wie „Süßes oder Saures!“, „Wir sind die kleinen Geister, wir fressen gerne Kleister. Wenn Sie uns nichts geben, dann bleiben wir hier kleben“ oder „Die Vampire spuken durch das Haus, rück Süßes oder Saures raus“.