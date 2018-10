Am Weltspartag gibt es für die Jüngsten in den Filialen als Überraschung unter anderem den plüschigen Eisbären Mats als Geschenk. © Foto: Uwe Werner

Die beiden Sparkassenvorstände, Landrätin Karina Dörk (2. v. r.) und die „Macher“ stellten den neuen Sparkassenkalender vor, der ab dem Weltspartag an die Kunden verteilt wird. Er weist auf Lieblingsplätze in der Uckermark hin und soll zu Ausflügen in die Region anregen. © Foto: Uwe Werner

Prenzlau (MOZ) Von Uwe Werner

Im Jahr 2018 haben Kunden der Sparkasse Uckermark bei ihrem Kreditinstitut „Geld in beträchtlichen Größenordnungen angelegt“. Von Januar bis Ende September seien die Kundeneinlagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent gewachsen. Die Uckermärker sparen wieder mehr.

Der Weltspartag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Nichts zu verschenken“, erklärte Sparkassenvorstand Wolfgang Janitschke in einem Pressegespräch zum „Weltspartag“ am 30. Oktober. Der Tag ist auf den letzten Arbeitstag im Oktober festgesetzt und wird weltweit von den Banken als Werbeaktion zur Förderung des Sparens genutzt.

„Das widerspiegelt das Vertrauen unserer Kunden in die Sparkasse Uckermark als regionalem Marktführer“, wertet Janitschke, dass die Uckermärker wieder mehr Geld auf die hohe Kante legen.. Er verwies darauf, dass 2018 schon 850 neue Fondssparverträge mit seinem Haus geschlossen wurden.

Janitschkes Vorstandskollege Thorsten Weßels ergänzte: „Rund ein Drittel der Kunden sparen für die Altersvorsorge. Dabei spielen Aktien und Fonds eine wachsende Rolle. Sicherlich auch, weil auf Giro- und Sparkonten keine Zinserträge erzielt werden können.“

Wolfgang Janitschke verwies auch darauf, dass die Kunden beim Aufbau ihrer privaten Altersvorsorge von staatlichen Förderungen profitieren können. „Darauf möchten wir nicht nur am Weltspartag aufmerksam machen und zeigen, welche Summen man vom Staat geschenkt bekommen kann“, sagte er.

Als Bestandteil eines persönlichen Sparplans nennt die Sparkasse in diesem Zusammenhang den Bau oder Erwerb einer eigenen Immobilie oder Rücklagen für die Pflege im Alter. Entsprechende Angebote der Sparkasse Uckermark beziehen dabei beispielsweise das Baukindergeld, die Wohnungsbauprämie, die Riester-Förderung, die Arbeitnehmersparzulage oder die staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung ein. Janitschke kündigte an, dass es zum Thema Altersvorsorge in Kürze gemeinsame Kundenveranstaltungen mit der Deka-Bank geben soll in Angermünde, in Templin und in Prenzlau).

Für die jüngsten Sparer gibt es am Weltspartag wieder Überraschungen. Wer seine Sparbüchse am 30. Oktober in einer unserer Geschäftsstellen ausleeren lässt, kann einen Plüscheisbären, einen Schlüsselanhänger mit Taschenlampe oder ein Kartenspiel mit nach Hause nehmen. Für Knax-Club-Mitglieder gibt es einen Kalender und Gutscheine regionaler Anbieter, versprach Thorsten Weßels. Pünktlich zum Weltspartag verschenkt die Sparkasse den neuen Kundenkalender für 2019. „Er trägt den Titel ‚Lieblingsplatz Uckermark‘. Die zwölf großformatigen Fotos und passende Texte sollen anregen, sich auf die Suche zu machen“, sagte Landrätin Karina Dörk (CDU). Sie ist auch Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Uckermark.