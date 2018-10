Wie feiern Sie Halloween?

Ramona Kolter (57): Ich bin Pflegefachkraft und muss an Halloween arbeiten – feiern kann sich deshalb nicht. Den Abend verbringe ich zusammen mit unseren Demenzpatienten im Pflegeheim am Dom. © Foto: Amrei Groß

Amrei Groß

Fürstenwalde (MOZ) Am 31. Oktober ist Halloween, die Nacht der gruseligen Kostüme und leuchtenden Kürbisfratzen. Die MOZ hat deshalb mal bei Fürstenwalder Bürgern gefragt: Wie verbringen Sie Halloween?

Ursprünglich stammt der Brauch aus Irland. Am 31. Oktober, so glaubten die Menschen einst, verließen die Toten ihre Gräber, um Rache an den Lebenden zu nehmen. Um die bösen Geister abzuschrecken, verkleideten sich die Kelten mit wilden Kostümen.

Heute ist Halloween ein Fest. Längst wird es auch in Deutschland begangen. Freunde des gruseligen Treibens kommen in der Region unter anderem auf dem Festplatz in Trebus und auf der Sommerrodelbahn Bad Saarow auf ihre Kosten: In Trebus wird ab 15 Uhr gefeiert, in Bad Saarow von 10 bis 20 Uhr – abendliches Rodeln durch den Gruselwald inklusive. Wer verkleidet kommt, fährt umsonst.