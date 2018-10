Süd-Elf mit zu vielen Fehlern in Strausberg

Martin Terstegge\moz

Strausberg In einer unterhaltsamen Partie kamen die Fußballer des BSC Süd 05 zu einem 3:3-Unentschiedenbeim FC Strausberg. Ob es ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte sind kommt auf die Sichtweise an.

Die Elf von Trainer Özkan Gümus geriet früh in Rückstand, als sie in der 6. Minute den Ball in der Vorwärtsbewegung verlor und ausgekontert wurde. Positiv war jedoch die Reaktion der Gäste. Sie haderten nicht mit dem Schicksal, sondern drängten umgehend auf den Ausgleich. In aussichtsreicher Postion verstolperte Daniel Hänsch in der 8. Minute, doch Askin Yildiz behielt in der 21. Minute die Nerven. Den feinen Pass Sascha Guttkes nahm er prima mit und vollendete überlegt.

Und die Gäste blieben dran. Nur wenig später passte Hänsch auf René Görisch, der knapp vorbei rutschte und in der 36. Minute fand der Torjäger seinen Meister im Strausberger Torwart Marvin Jäschke. Auf der Gegenseite bewies zwei Minuten später Toni Neubauer sein Können im Eins-zu-Eins, dann holte er noch einen Ball sensationell aus dem Winkel (38.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Brandenburger zweimal Glück. Zuerst ging ein Schuss der Gastgeber nur an den Pfosten (49.), dann gelang der Süd-Elf, mithilfe des Strausberger Keepers, die Führung. Hänsch hatte von links geflankt, Görisch ging hoch wie auch Jäschke, der den Ball durch seine Hände ins eigene Tor (53.) rutschen ließ.

Der Rückschlag folgte aber nur kurz darauf. Nach Ballverlust im Mittelfeld ging es erneut zu schnell für die Gäste und Caga Aslan glich zum 2:2 aus. Kurios auch die 60. Minute. Serafettin Kocer sollte eingewechselt werden, der aber ohne Absprache mit dem Schiedsrichter das Feld betrat und gleich die gelbe Karte sah. Toller Einstieg.

Beide Reihen bemühten sich um den Führungstreffer, Erfolg hatte dann die Süd-Elf. Karol Orlos brachte seinen Freistoß in der 71. Minute gefährlich auf den langen Pfosten, wo Görisch hochstieg und unhaltbar einköpfte. Doch auch diese Führung brachte die Gümüs-Truppe nicht über die Zeit.

Kurz bevor der Ausgleich fiel dezimierten sich die Gäste. Der verwarnte Kocer soll in den Augen des Schiedsrichters in der 78. Minute eine „Schwalbe“ provoziert haben, sah dafür die zweite Gelbe und in der Konsequenz damit Gelb/Rot. Zwei Minuten später war die BSC-Defensive erneut nicht im Bilde und kassierte das 3:3. Bis zum Abpfiff verlegten sich die Brandenburger nur noch aufs Verteidigen. Sie hatten Glück, dass ein Freistoß in der Mauer (88.) hängen blieb und in der Nachspielzeit hielt Neubauer mit einer tollen Parade wenigstens den einen Punkt fest.

An diesem Samstag (3. November) ist bereits um 13.30 Uhr der Charlottenburger FC Hertha 06 zu Gast auf dem Seelenbinderplatz.

Die Auslosung im Landespokal-Viertelfinale bescherte dem BSC Süd 05 das schwerste Los im Topf. Am 17. November ist der Drittligist FC Energie Cottbus zu Gast bei der Elf von Trainer Gümüs. (ter)