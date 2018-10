Helferfest mit Überraschung

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (MOZ) Jeweils im Herbst lädt der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) Bad Belzig zu einem Helfer- und Familienfest in seine Liegenschaft im Gewerbegebiet Seedoche. Die gesellige Veranstaltung wird traditionell auch zum Anlass genommen, um verdiente Helfer zu ehren. So auch in diesem Jahr. Und doch gab es eine Überraschung.

Mit Niemegks Amtsbrandmeister Tino Bastian, Dahnsdorfs Ortswehrführer Jan-Rainer Winkelhaus und Bad Belzigs Ortswehrführer Raphael Thon wurden erstmals Feuerwehrmänner durch das THW ausgezeichnet.

"Das ist ein Novum. Ich habe es noch nie erlebt", so der THW Ortsbeauftragte Detlef Schieß vor der Ehrung. Während der Laudatio sagt er: "Sie haben dem THW eine Chance gegeben".

Dafür wurde den drei Feuerwehrmännern das "Helferzeichen in Gold mit Kranz" verliehen. Diese Auszeichnung ist in der Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes für

außerordentliche Verdienste um das Technische Hilfswerk vorgesehen.

Die gute Zusammenarbeit zwischen THW und Feuerwehr lobte bei der Gelegenheit auch Kreisbrandmeister Jens Heinze, der seit Jahresbeginn in dieser Funktion tätig ist. Er sagte: "Für mich ist es eine große Freude zu sehen, was die Feuerwehr und das THW jetzt gemeinsam stemmen. Ich wünsche mir, dass wir weiter so erfolgreich zusammenarbeiten. Darauf können wir stolz sein."

Den ersten gemeinsamen Einsatz gab es 2011. Am 10. September jenen Jahres war die

Ortsfeuerwehr Dahnsdorf zu einem Strohballenbrand nach Grabow gerufen worden. "Das war unser 20. Einsatz in jenem Jahr", erinnert sich Ralf Kühne. Der stellvertretende Ortswehrführer von Dahnsdorf erzählt, dass der Einsatzleiter damals entschied, das THW zur Unterstützung anzufordern.

Seitdem ist die Zusammenarbeit kontinuierlich gewachsen. "Wir lernen gegenseitig voneinander und profitieren davon", sagen Robert Chlupka vom THW und Feuerwehrmann Jan-Rainer Winkelhaus, die einige Zeit zuvor den entscheidenden Anstoß gegeben hatten.

Damals wurde der Ortsverband des THW, er wurde 2002 gegründet, obwohl hervorragend ausgestattet und ausgebildet, bei Stabsübungen und Einsätzen auf Landkreisebene ignoriert. Zum Unverständnis vieler. Winkelhaus und Chlupka, die sich über ihren Beruf kennen gelernt hatten, kamen irgendwann auch auf ihr gesellschaftliches Engagement zu sprechen. Der eine erzählte von der Feuerwehr, der andere vom THW. Mit dem Wissen um die jeweiligen Möglichkeiten des anderen wurde klar, dass man sich gegenseitig ergänzen kann - zum Wohl der Bevölkerung.

Winkelhaus erster Ansprechpartner daraufhin war Niemegks Amtsbrandmeister Tino Bastian, der der Zusammenarbeit die Türen öffnete. Letzterer erinnerte in den Führungsebenen der Feuerwehr immer wieder daran, dass mit dem Bad Belziger Ortsverband des THW eine hoch motivierte und gut ausgebildete Truppe bereitsteht, die die Feuerwehren bei ihre Arbeit unterstützen kann.

Robert Chlupka ist mittlerweile der Kontaktmann des Ortsverbandes zur Feuerwehr. Die wiederum hat ihn mit einem Meldeempfänger ausgestattet. Wird die Feuerwehr alarmiert, wird automatisch auch das THW über die jeweilige Schadenslage in Kenntnis gesetzt und ist bei Bedarf schnellstens einsatzbereit. Wie gut die Zusammenarbeit funktioniert, beweisen THW und Feuerwehr seitdem immer wieder aufs neue.