Journalistenschüler erkunden Frankfurt

Josefin Roggenbuck

Frankfurt (MOZ) Bernhard Heckler und Dominik Wolf sind Schüler an der Deutschen Journalistenschule in München. Für ihr Abschlussprojekt „Total kommunal“ haben sie vor wenigen Tagen auch in Frankfurt recherchiert, waren auf der Suche nach Geschichten rund um die Kommunalwahlen, die im kommenden Jahr in acht deutschen Bundesländern stattfinden, darunter in Brandenburg. Die Videos, Kurzkommentare und Beiträge werden auf Instagram und demnächst auf der eigens erstellten Website publiziert.

„Der ursprüngliche Plan war, nach Eisenhüttenstadt zu fahren. Dort wollten wir uns die Planstadt angucken und schauen, was daraus geworden ist“, sagt Wolf. Doch da das ganze Projekt ziemlich kurzfristig angelegt war, änderten sie ihre Pläne. Frankfurt als Grenzstadt in einem grenzenlosen Europa war das neue Ziel. „Wir haben Frankfurt sozusagen erlaufen“, sagt Wolf über ihre Tour durch die Oderstadt. Dabei habe Frankfurt zunächst größer gewirkt, als die Stadt schließlich war. Sie liefen über die Oderbrücke, rüber ins polnische Słubice. „Das war schon ganz schön verrückt“, erzählt Wolf weiter. Es sei super einfach nach Polen zu gehen, aber dann wäre da doch eine ganz reale, pragmatische Grenze. Die Sprache ist anders, die Währung sowieso. Dennoch fände, so haben es die beiden erlebt, ein reger Austausch zwischen den Städten statt. „Wir sind dabei auf sehr offene Frankfurter gestoßen“, erzählen sie weiter. Oftmals wurden sie interessiert betrachtet, wenn sie etwas aufgeschrieben oder gefilmt hätten.

Auch das Interview mit Michael Kurzwelly vom „Slubfurt“-Projekt brachte sie dem näher, was Kommunalpolitik interessant macht. Zunächst hätten sie bei dem Stichwort an Begrünungspläne und endlose Diskussionen in Gremiensitzungen gedacht. „Das Integrationsprojekt unter dem Deckmantel eines Kunstprojekts“, so Wolf, habe ihnen aber gezeigt, dass es auf kommunaler Ebene vielfältige politische Akteure gibt.

Die gesammelten Informationen verarbeiten Wolf und Heckler nun in München zu ihren Geschichten, denn das mache Journalismus aus, sagen sie. „Es braucht einfach jemanden, der Informationen einordnen kann“, fügt Heckler noch hinzu. Und für ihre nächsten Projekte haben die beiden jungen Journalisten auch noch etwas gelernt. Sie wollen sich mehr Zeit nehmen, nicht mehr so kurzfristig planen. „Das war schon echt ein wenig Guerilla-Journalismus, irgendwie wie mit der Machete ins Geschichten-Dickicht“, sagt Wolf. Doch dabei hätten sie tolle Menschen getroffen, auf die sie sonst nie gestoßen wären.