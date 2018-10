Angst vor dem Bundestrend

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgischen Parteien sortieren bereits ihr Personal und schreiben an Programmen für die Landtagswahlen am 1. September nächsten Jahres. Nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern, macht sich bei SPD und CDU die Sorge breit, dass auch hier die Bundespolitik die Ergebnisse verhagelt.

In rund zehn Monaten wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Wie der Urnengang für SPD und CDU ausgehen wird, scheint so schwer vorhersehbar wie nie zuvor. Ob Straßenausbaubeiträge, Wohnungsbau oder Verkehrsanbindungen überhaupt die ausschlaggebenden Themen seien werden, ist nach den Erfahrungen aus Hessen und Bayern zumindest zweifelhaft. Nach Rückenwind von den jeweiligen Bundesparteien sieht es zurzeit jedenfalls nicht aus.

Brandenburgs SPD-Chef Dietmar Woidke hat längst erkennen lassen, wie er in den Wahlkampf ziehen will. Er würde sich gern als Garant der guten Entwicklung Brandenburgs, als Bollwerk gegen die AfD verkaufen. Keine Experimente, weiter mit der SPD, so etwa könnte der Tenor lauten. Aber wie will der Lausitzer das Thema Stabilität spielen, wenn die eigene Bundespartei nach dem schlechten Abschneiden bei den aktuellen Landtagswahlen wieder über einen Ausstieg aus der Berliner Koalition nachdenkt. Parteichefin Andrea Nahles will den Ball flach halten indem sie auf die Halbzeitbilanz der Regierung verweist, nach der eventuell eine Aufkündigung der Koalition stehen könnte.

Die Debatte darum dürfte innerparteilich bereits im nächsten Sommer beginnen, unmittelbar vor dem Brandenburger Wahltermin. Die Gefahr besteht, dass der Wähler den Eindruck bekommt, die Sozialdemokraten beschäftigen sich nur mit sich und sie dafür abstraft. Gegenüber dieser Zeitung sagte Woidke am Montag. „Ich halte absolut nichts von Groko-Ausstiegsdiskussionen, Sonderparteitagen oder anderer Selbstbeschäftigung.“ Mit den Seehoferschen Ränkespielen müsse jetzt in Berlin Schluss sein und an Themen wie bezahlbares Wohnen, Nahverkehr oder der Inneren Sicherheit gearbeitet werden, sagte der Brandenburger Regierungschef Woidke.

In der CDU gibt es momentan eine kühne Hoffnung: Der Nachfolger von Angela Merkel, wer immer es wird, löst einen Neuanfang und eine Begeisterungswelle in der Partei und darüber hinaus aus, etwa so wie es die SPD Anfang 2017 mit Martin Schulz erlebt. Das Kalkül hat mehrere Haken: Das Hoch à la Schulz könnte genauso schnell in sich zusammenfallen, wie es die Sozialdemokraten erleben mussten.

Außerdem ist längst noch nicht klar, ob sich ein Kandidat durchsetzt, der wirklich die ganze Partei hinter sich einen kann. Zudem dürfte mit dem CDU-Parteitag, auf dem Angela Merkel ihren Vorsitz abgibt, die Frage in den Mittelpunkt rücken: wann folgt der Stabwechsel im Kanzleramt. Auch das könnte mit Verwerfungen einhergehen, wie die CSU im vergangenen Winter demonstriert hat.

CDU-Landeschef Ingo Senftleben forderte am Montag schon mal einen spürbaren Ruck, der durch die Berliner Republik gehen muss. Mit personellen Veränderungen könne wieder mehr Vertrauen aufgebaut werden, sagte Senftleben. Gemeint war damit die Bundesvorsitzende Merkel, als deren treuer Gefolgsmann er bislang galt.