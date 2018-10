Die AfD muss sich neu sortieren

Thomas Block

Berlin (MOZ) Alexander Gauland hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass die AfD es ohne Angela Merkel wahrscheinlich nie so weit gebracht hätte. Mit einem Kanzler Spahn oder einer Kanzlerin Klöckner hätte es seine Partei jedenfalls sehr viel schwerer gehabt, sagte der AfD-Parteichef schon vor einigen Monaten.

„Merkel muss weg“ ist der vielleicht stärkste Slogan, mit dem die Partei auf Stimmenfang geht. Der Protest gegen „die da oben“ hat die Partei in den Bundestag, ins Europaparlament und in alle 16 Landtage getragen. Allein in Hessen hat jeder vierte AfD-Wähler zuvor die CDU gewählt. Die Frage ist nur: Was wählen diese Menschen, wenn Merkel tatsächlich mal weg ist?

„Das ist zu weit in die Zukunft gedacht“, sagt Alexander Gauland und sieht dabei einigermaßen genervt aus. Als die Nachricht vom Verzicht der Kanzlerin auf den CDU-Vorsitz die Runde macht, gibt er gemeinsam mit seinem Ko-Vorsitzenden Jörg Meuthen eine Pressekonferenz. Gauland hat auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die Zeit für Realpolitik noch nicht gekommen sieht. Wenn es nach ihm geht, kann die AfD ruhig noch ein bisschen Sammelbecken für alle Protestwähler bleiben.

Es komme jetzt darauf an, wer Merkels Nachfolge antritt, sagt Gauland. Mit Armin Laschet und Daniel Günther etwa würde die CDU nur „Namen austauschen“, den falschen Kurs aber beibehalten. Und ja, Jens Spahn wäre für die AfD ein Problem.

Eine ganz andere Analyse liefert Jörg Meuthen. Merkels schrittweiser Abgang sei „eine gute Nachricht“. Die AfD sei längst eine inhaltliche Alternative und keine Protestpartei mehr, er wolle nicht ausschließen, dass die Partei schon bald Koalitionsverhandlungen führt.

Man könnte es auch so ausdrücken: Es gibt einen Parteivorsitzenden, der gerne Realpolitik machen möchte und einen, der das gar nicht will. Da ist die Parteispitze genauso gespalten wie die Basis. Der langsame Rückzug der Kanzlerin könnte sie nun zwingen, schneller zu einer gemeinsamen Position zu kommen, als ihnen lieb ist.