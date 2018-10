Eine Vision haben, etwas kreieren

Nadja Voigt

Der Schimmelreiter ist zurück: Das Stück nach Theodor Storms bekannter Novelle um menschliche Hybris, Fortschritt und Aberglaube wird erneut im Theater am Rand aufgeführt. Diesmal nicht nur hinter der Bühne mit dabei: Regisseur Christian Schmidt.

Gerade noch war er in dem ZDF-Mehrteiler „Die Protokollantin“ zu sehen, nun steht er im Theater am Rand in Zollbrücke auf der Bühne. In der Rolle des Hauke Haien macht er für die Zuschauer den packenden Kampf des Deichgrafen um Land und Leben und seinen dramatischen Untergang erfahrbar. Eine Geschichte, die auch nach fast 200 Jahren nichts von ihrer Dramatik verloren hat, findet der Regisseur. „Es ist ein Stück, das in die Zeit passt“, sagt Schmidt. „Der Schimmelreiter“ ist sein Regie-Debüt im Theater am Rand. In diesem Jahr folgte „Gier. Unterm Birnbaum“.

Und nun sein Auftritt als Deichgraf. Die Rolle nimmt im Stück großen Raum ein, so der Regisseur und Hauptdarsteller. Bei der Premiere war die Rolle des Deichgrafen noch mit Jan Krauter besetzt. Nun kam es jedoch zu Terminüberschneidungen. „Der Zuschauer wird keinen Verlust empfinden“, ist Christian Schmidt überzeugt. Und lädt die Besucher ein, sich auch den neuen Deichgrafen anzuschauen.

„Es verändert das Stück schon“, weiß er um die tragende Rolle des Hauptdarstellers. „Die Jugendlichkeit geht vielleicht verloren“, überlegt er. Dafür könne er als reiferer Mann die Konfliktsituationen auf der Bühne deutlicher darstellen.

Am Mittwoch beginnt die Besprechungsphase mit den Darstellern. Das sind, wie schon zur Premiere im vergangenen Jahr, Charlotte Puder, Holger Daemgen und Benjamin Kramme. Ab Donnerstag laufen dann noch einmal den ganzen Tag die Proben in Zollbrücke. Damit am Freitag und Sonnabend das Spiel der Protagonisten und das dramatische Bühnengeschehen die Zuschauer fesseln kann.

Dabei spiegelt das Stück, findet der Regisseur, viele Aspekte wider, die auch tagesaktuell sind. „Wir leben in einer brüchigen Welt“, findet Schmidt. Von Globalisierung bis Klimakatastrophen, bewaffneten Konflikten und zersplitterten Parteien, Bürgern, die die Politik nicht mehr verstehen. Dieses diffuse Gefühl der Angst und Verunsicherung kommt auch im „Schimmelreiter“ zum Tragen, so Schmidt. „Hier geht es ebenfalls um einen Aufbruch. Um einen Mann mit Visionen, der Rationalist ist, der die Natur bezähmen und Profit schaffen will“, sagt Christian Schmidt.Auch ihn beschäftigt die Frage, wie mit der neuen Zeit umzugehen ist – sowohl in seinem Stück als auch in der Gegenwart.

Christian Schmidt, der gerade auch für die ZDF-Vorabendserie „Bettys Diagnose“ vor der Fernsehkamera stand und in Berlin Schauspiel studierte, fühlt sich sowohl vor der Kamera als auch auf der Bühne wohl. Langfristig möchte der 49-Jährige, der in diesem Jahr bereits sein zweites Stück im Theater am Rand inszenierte, am liebsten als Regisseur tätig werden. Sein Debüt gab er mit der „Jungfrau von Orleans“. „Einen Abend kreieren, eine Vision haben“, das sei es, was ihn an der Aufgabe als Regisseur besonders reizt.

„Der Schimmelreiter“ – mit Charlotte Puder als Elke Volkerts, Holger Daemgen als Ole Peters und Benjamin Kramme als Carsten, Regie und Hauptrolle: Christian Schmidt, Musik: Friedrich Bassarak. Vorstellungen im Theater am Rand in Zollbrücke am Freitag, 2. November, um 19.30 Uhr und am Sonnabend, 3. November, 19.30 Uhr. Für die 14-Uhr-Vorstellung gibt es nur noch Plätze auf der Warteliste. Kartenreservierungen sind telefonisch unter 033457 66521 oder im Internet unter www.theateramrand.de möglich.