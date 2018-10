Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Veltens Stadtwerke-Chef

Roland Becker

Velten (HGA) Noch am Tag der Veröffentlichung im Hennigsdorfer Generalanzeiger schlug Carsten Lecke zurück. Am Tag, nachdem der Chef der Regionalen Entwicklungsgesellschaft Velten (REG) wegen vermuteter Unregelmäßigkeiten beurlaubt worden war, lenkte er über die sozialen Medien die Aufmerksamkeit auf seinen Chef, Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Kühne.

„Dass gegen den Geschäftsführer der Stadtwerke und gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Noack die Staatsanwaltschaft wegen Untreue ermittelt, wird durch die Gesellschafter verschwiegen. Komisch“, postete Lecke am 9. Oktober auf der Facebook-Seite des SPD-Kommunalpolitikers Dirk Blettermann. Der Eintrag ist mittlerweile gelöscht, liegt der Redaktion aber als Screenshot vor.

In der Tat beschäftigt sich die Neuruppiner Staatsanwaltschaft seit einem Jahr mit Vorwürfen gegen Kühne und den Stadtverordneten Andreas Noack (SPD). Und sie wird demnächst wohl auch eine Akte auf den Tisch bekommen, die sich mit Lecke befasst. Aber der Reihe nach.

Es vergingen zehn Monate, in denen Kühne und Noack nicht ahnten, dass die Staatsanwaltschaft gegen sie ermittelt. Am 27. Juli dieses Jahres erfuhr der Stadtwerke-Chef, dass gegen ihn ein Anfangsverdacht wegen Vorteilsgewährung vorliegt. Der Ursprung des Verfahrens findet sich in Weihnachts-Präsenten. Kühne sagte dieser Zeitung, dass er Ende 2014 den Aufsichtsräten mit einem Geschenk im Wert von 35 Euro für ihre Arbeit gedankt habe. In dem Päckchen waren unter anderem Wein und Spekulatius. Auch für Marcel Siegert, Aufsichtsratsmitglied und Fraktions-Chef von Pro Velten, lag dieses Präsent bereit. Laut Kühne habe dieser das Geschenk angenommen, nach einigen Wochen aber mit der Bemerkung zurückgegeben, dass er es für Bestechung halte. Bis Siegert darin aber auch einen Fall für den Staatsanwalt witterte, vergingen fast drei Jahre.

„Nach einer gewährten Akteneinsicht weiß ich nunmehr, dass der Anzeigende Herr Siegert ist und dass er diese Anzeige gegen mich und andere Bürger Veltens am 27.9.2017 aufgab“, schreibt der Stadtwerke-Chef jetzt in einer Pressemitteilung. Drei Tage zuvor hatte die erste Runde der Veltener Bürgermeisterwahl stattgefunden. Knapp drei Wochen später sollte in der Stichwahl die Entscheidung zwischen Siegert und Bürgermeisterin Ines Hübner­ (SPD) fallen. Laut Kühne habe Siegert nach der am 15. Oktober 2017 knapp verlorenen Wahl die Anzeige nochmals erneuert und erweitert.

Demnach wird Kühne vorgeworfen, dass er Andreas Noack Vorteile gewährt habe. Der Hintergrund dazu: Noack führt in Velten eine Agentur der Nürnberger Versicherungen. Bei dieser sind seit 1996 die Fahrzeuge der Stadtwerke versichert. Daher richtet sich der Vorwurf auch gegen Noack, der der Vorteilsannahme verdächtigt wird. Dieser bestätigte, ebenfalls erst am 27. Juli dieses Jahres über die Anzeige informiert worden zu sein. Und auch Noack fügte hinzu, dass die Staatsanwaltschaft die Hinweise von Siegert erhalten habe. Auf eine schriftliche Anfrage dieser Zeitung antwortete Siegert am Montag nicht.

Der für Wirtschaftskriminalität zuständige Neuruppiner Oberstaatsanwalt Frank Winter informierte am Montag: „Wir ermitteln hinsichtlich der Kosten für Versicherungsverträge.“ Nachgegangen werde der Frage, ob die Verträge zu teuer gewesen sind. Dabei spiele auch der Tatbestand der Untreue eine Rolle. Nach gut einem Jahr stehen die Ermittlungen kurz vor dem Ende. Es fehlen lediglich die Einlassungen der beiden Beschuldigten, von denen nicht zu erwarten ist, dass sie sich belasten. Die übrigen Ermittlungen „haben bisher den Verdacht eher nicht erhärtet“, sagte Oberstaatsanwalt Winter.

Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Verfahren eingestellt werden. Dafür könnte die Staatsanwaltschaft bald die Causa Lecke beschäftigen. Am 9. Oktober hat REG-Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Jörg Pötsch bei der Polizei Anzeige wegen Betrugsverdachts gegen den ehemaligen REG-Chef gestellt. Stadtwerke-Chef Kühne, Hauptgesellschafter der REG, hat Lecke am vorigen Donnerstag fristlos entlassen. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer habe „Belege für eine nicht korrekte Geschäftsführung gefunden, die den Tatverdacht der Untreue nahelegen“, so Kühne. Die Unregelmäßigkeiten sollen bis ins Jahr 2015 zurückreichen, als Lecke Chef der REG wurde.