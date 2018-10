Ein Schwerverletzter bei Streit zwischen Asylbewerbern

dpa

Potsdam (dpa) Bei einem Streit zwischen zwei Asylbewerbern vor dem Potsdamer Hauptbahnhof ist ein Beteiligter durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Zwischen den beiden Männern aus Eritrea sei am Sonntagabend eine Auseinandersetzung eskaliert, berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag. Daraufhin habe einer der Männer ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten eingestochen. Der Mann wurde von alarmierten Rettungskräften schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Messerstecher sei in Haft, berichtete der Polizeisprecher. Weitere Einzelheiten zu der Tat sollen im Laufe des Tages veröffentlicht werden.